Şehit yakınından CHP'li Tunç Soyer' tepki: Ayrı bayrak isteyen buraya gelmesin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 2020'nin Haziran ayında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin düzenlediği çevrimiçi bir etkinlikte 'İzmir parası, İzmir bayrağı' ile ilgili sözleri tepki çekmişti.

Başkan Soyer bugün Menemen'de bu sözleri üzerinden beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Başkan Soyer, Menemen'de yargıya taşınan belediye başkan vekilliği seçim sürecinde CHP'li Deniz Karakurt'a destek vermek için Menemen Belediyesi'nin olağan meclis toplantısına katıldı.

Bir süre meclisi takip ettikten sonra salondan ayrılan Soyer'e çıkışta yanına gelen ve şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaş tarafından tepki gösterildi.

Vatandaş: "Çanakkale'de biz 7 düvele bayrak vermedik sen ayrı bir bayrak istiyorsun. Niye buraya geliyorsun. Niye geliyorsun. Bizim bir marşımız var o da İstiklal Marşı. DHKP-C'lilere destek vereceğine Çanakkale'nin ruhuna destek versen. Bak söylüyorum sana; ayrı bir para ayrı bir bayrak isteyen gelmesin buraya. Ben şehit yakınıyım." ifadelerini kullandı.