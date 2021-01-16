  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Yerli ve milli aşıda Ege imzası olacak

Yerli ve milli aşıda Ege imzası olacak

’nin, Kovid-19 aşısını en kısa zamanda ortaya koyacağını belirten Prof. Budak, “YÖK’e başvurumuzu yaptık. Uzun vadeli aşı araştırma ve geliştirme merkezini kuracağız” dedi. Budak, “İlk yerli ve milli aşıyı Ege Üniversitesi’nin üreteceğine inanıyorum” dedi.

Yerli ve milli aşıda Ege imzası olacak

16.1.2021

Bir yılı aşkın süredir dünyayı, 10 aydır da ülkemizi kasıp kavuran Kovid- 19 salgınının panzehiri olarak kabul edilen aşı, bazı ülkelerde uzmanların yaptığı titiz araştırmalar sonucu bulundu. Uzun süredir Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK desteğiyle Türkiye'de başlatılan aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarında öne çıkan Ege Üniversitesi'nin ürettiği dört aşı prototipinden ikisinin, deney hayvanlarında güçlü hücresel ve salgısal bağışık yanıtı verdiği açıklandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye'nin de yerli ve milli Kovid-19 aşısını bulacağını ve o aşının Ege Üniversitesi imzası taşıyacağına inandığını söyledi. Prof. Budak, Ege Üniversitesi olarak aşı araştırma ve geliştirme merkezi kurmayı planladıklarını, YÖK'e başvuruda bulunduklarını bildirdi. Prof. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi, pek çok konuda olduğu gibi, aşı konusunda da yapacağı bilimsel araştırmalarla öne çıkacak" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yerli ve milli aşıda Ege imzası olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.