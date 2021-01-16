Yerli ve milli aşıda Ege imzası olacak

Bir yılı aşkın süredir dünyayı, 10 aydır da ülkemizi kasıp kavuran Kovid- 19 salgınının panzehiri olarak kabul edilen aşı, bazı ülkelerde uzmanların yaptığı titiz araştırmalar sonucu bulundu. Uzun süredir Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK desteğiyle Türkiye'de başlatılan aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarında öne çıkan Ege Üniversitesi'nin ürettiği dört aşı prototipinden ikisinin, deney hayvanlarında güçlü hücresel ve salgısal bağışık yanıtı verdiği açıklandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye'nin de yerli ve milli Kovid-19 aşısını bulacağını ve o aşının Ege Üniversitesi imzası taşıyacağına inandığını söyledi. Prof. Budak, Ege Üniversitesi olarak aşı araştırma ve geliştirme merkezi kurmayı planladıklarını, YÖK'e başvuruda bulunduklarını bildirdi. Prof. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi, pek çok konuda olduğu gibi, aşı konusunda da yapacağı bilimsel araştırmalarla öne çıkacak" diye konuştu.