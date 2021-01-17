İzmir Büyükşehir'de böcek ve sosyal medya paniği

Türkiye'nin 126 yıllık çınarı Yeni Asır'ı büyük yapan ve bundan sonra da büyük tutacak olan en önemli özelliği daima halkın yanında olması ve objektif haberciliği ile sadece ve sadece gerçekleri yazmasıdır. Yeni Asır, kimseden korkmaz, kimseye göre pozisyon almaz. Doğru ne ise onu yazar. Özellikle İzmir ve Ege Bölgesi'nde Yeni Asır'da çıkmayan haber, haber değildir. Yeni Asır, etkin haberciliği ile hem Ege hem de Türkiye gündemini belirlemeyi sürdürüyor. Sadece şu son dönemde bile onlarca haberimiz gündeme damga vurdu.

BÜYÜKŞEHİR HABERLERİ FARKI

Son süreçte özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Başkan Tunç Soyer'in tepki çeken icraatlarıyla ilgili haberlerimizle fark yaratıyoruz. Bu yüzden Büyükşehir'de neler olduğunu öğrenmek isteyen İzmirlilerin ilk başvuru adresi haline geldik. İzmirli Soyer'in Şato'ya taşındığını da, kardeşini genel sekreter yaptığı vakfa 8.9 milyon aktarmak istediğini de ilk Yeni Asır'dan duydu. Yine Soyer'in Büyükşehir'de HDP'den gelen listeler çerçevesinde kadrolaşmaya gittiğini, adı terör örgütleriyle anılan bazı isimlerin belediyede Soyer tarafından istihdam edildiğini de yine Yeni Asır haberleştirdi. Nitekim bu yazdığımız isimlerden bazıları devletin güvenlik soruşturmasından geçemedi. Hatta Soyer'in şehir tiyatroları koordinatörü yaptığı bir isim, daha bir-iki gün önce MLKP terör örgütü operasyonunda gözaltına alındı.

TEK TEK DEŞİFRE ETTİK

Bu arada Soyer'in Seferihisar'daki zeytinliğine "Sıkma tesisi ve bakıcı evi yapacağım" diye izin alıp havuzlu villa kondurduğunu da biz deşifre ettik. Yine Soyer'in "PKK elebaşına özgürlük" isteyen üst düzey HDP yöneticileriyle İzmir Düşünce Topluluğu adı altında "masa kurduğunu" da elde ettiğimiz özel fotoğraflarla biz yazdık. Son olarak Büyükşehir'in Mizah Festivali düzenleyip Türkiye ve İslam düşmanlığı yaptıkları karikatürlerle ünlenen isimleri konuşmacı olarak çağırdığını da "İhanet festivali" başlığıyla manşetimize taşıdık. Nitekim büyüyen tepkiler üzerine İzmir Valiliği devreye gridi ve festival kapsamında yapılacak ihanet söyleşisi iptal edildi. Bu arada geçtiğimiz günlerde belediyede Başkan Soyer'in BAL'lı (Bornova Anadolu Liseli) okul arkadaşlarının getirildiğini de "Soyer'in BAL'lıları" manşetiyle haberleştirdik.



BÜYÜK PANİK YAŞANIYOR

Yeni Asır, Büyükşehir'de olan her şeyi duyup yazması Başkan Soyer ve ekibinde büyük rahatsızlık yarattı. Belediyede uzun süredir köstebek avı yapıldığını biliyoruz. Hatta Soyer ve Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin de içlerinde olduğu belirtilen bazı üst düzey yöneticilerin de olası sızmalara karşı odalarında böcek olarak tabir edilen dinleme cihazı bile arattırdığını duyduk. Yine başta Yeni Asır'ın haberlerine konu olan danışmanlar ve birçok yöneticinin harıl harıl sosyal medya temizliği yaptığı bilgi ve duyumları da bize ulaştı.



YAZDIKLARIMIZ GELENİN 10'DA BİRİ

Buradan Soyer ve belediyenin üst düzey yöneticilerini uyarmak isterim. Biz öyle böcek işlerinden falan anlamayız. Biz haberlerimizi yasadışı yöntemlerle istihbarat ve bilgi toplayarak yapmıyoruz. Bize ulaşan bilgi çok önemli de olsa kanun dışı yollarla elde edilmişse haberleştirmiyoruz... Bizim belediye içinde 'haber kaynaklarımız' var. Bu kentte yapılan yanlışlardan rahatsız olan ve kamuoyunun bunu bilmesini isteyen çok sayıda "onurlu bürokrat ve çalışan" bulunuyor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin yanlışlarını yazabilen tek yayın kuruluşu da Yeni Asır olduğu için bize gerekli zamanlarda bilgi ve belge veriyorlar. Biz de en az 2-3 kaynaktan da teyit ettikten sonra bunları haberleştiriyoruz. O kadar çok bilgi akışı var ki, bu yazdıklarımız sadece teyit ettirdiklerimiz, teyit ettiremediğimiz için haberleştirmediğimiz onlarca istihbarat var. Bu nedenle Büyükşehir ile ilgili yazdığımız haberlerin hiçbirinin tersi ispatlanamıyor.



SİZ DOĞRU OLUN YETER

O yüzden sizin öyle paniğe kapılıp böcek falan aratmanıza gerek yok. Halk arasında söylendiği gibi 'Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz'. Siz işinizi doğru yaptığınız müddetçe biz de sizin yanınızda oluruz. Nasıl yanlışlarınızı yazıyorsak doğru yaptığınız işleri de alkışlamasını biliriz. Geçtiğimiz günlerde de bu köşede ifade ettim... Siz Körfez'i temizlediniz de biz mi alkışlamadık? Kentsel dönüşümü başardınız da biz mi İzmirliye duyurmadık? İzmir'de kabus haline gelmeye başlayan trafik sorununu çözdünüz de biz mi haberleştirmedik?

ERHAN GÜLENÇ

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