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Haberler İzmir Soyer’e büyük tepki

Soyer’e büyük tepki

CHP’li Belediye Başkanı , ’de şehit yakınları tarafından protesto edildi. Soyer, adlı bir şehit yakınının, “Ayrı bayrak isteyip buraya gelemezsin” sözleri üzerine hızla makam aracına binip ilçeden ayrıldı.

9.1.2021

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in HDP'ye yakın icraatları, İzmir bayrağı ve İzmir parası söylemlerine yönelik vatandaş tepkisi devam ediyor. Önceki gün belediye başkan vekili seçiminin görüşüldüğü Meclis toplantısı için Menemen'e giden Başkan Soyer, ilçeden ayrılırken karşılaştığı tepki ile büyük bir şok yaşadı.

SOYER ARACINA BİNİP GİTTİ
BELEDİYE çıkışında Soyer'e seslenen Karabalık, "Biz Çanakkale'de yedi düvele bayrak vermedik ama sen ayrı bayrak istiyorsun. Ayrı bayrak, ayrı para isteyip buraya gelemezsin. Ben bunu şehit asker Serdar Amak'ın yakını olarak söylüyorum" dedi. Soyer, vatandaşın tepkisi sürerken makam aracına binerek uzaklaştı.



Başkan Tunç Soyer, beklemediği bir tepkiyle karşılaşınca tek kelime etmeden makam aracına binerek ilçeden ayrıldı.



Yeni Asır'a konuşan Erdinç Karabalık (39), "Soyer'in daha önce millete, devlete karşı ihanet açıklamaları vardı. Bunu hazmedemiyorum, ölünceye kadar da unutmayacağım" diye konuştu.

Mert ALPDÜNDAR

Şehit yakınından CHP'li Tunç Soyer' tepki: Ayrı bayrak isteyen buraya gelmesin Soyer sevgisi karşılıksız kalmadı Kimden yanasın Soyer!

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