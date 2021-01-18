Mahalleli tahliye edilmek istenen muhtarlık binası önünde nöbet tutmaya başladı

Torbalı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur ile Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayanlar, muhtarlık binasıyla ilgili tahliye kararı alınması üzerine karşı karşıya geldi. Zabıta ekiplerinin 15 Ocak Cuma günü tahliye kararını uygulamak için geldiği muhtarlık binası önünde, mahalleli nöbet tutmaya başladı. Mahalleli, tüzel kişilikten belediye mülkiyetine geçen muhtarlık binasıyla ilgili tahliye kararının, mahkeme ya da meclis kararıyla alınmadığını ileri sürdü. Nöbet tutan vatandaşlar ile zabıta ekipleri arasında yaşanan tartışma üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Çakırbeyli Mahalle Muhtarı İbrahim Kabaca sessizliğini korurken, belediye yetkilileri köy tüzel kişiliğinden büyükşehir mülkiyetine geçen binanın yasalara uygun olarak tahliye edildiğini savundu.

'ÖNCEDEN KÖYDÜ ŞİMDİ BELEDİYE OLDU'

Mehmet Pınar (47), muhtarlık binasının mahallenin kalbi olduğunu belirterek, "Çakırbeyli'de doğup, büyüdüm. Kendimi bildim bileli burası muhtarlıktı. Eskiden köy statüsündeydik. Şimdi Torbalı Belediyesi'ne bağlı mahalle olduk. Torbalı'da 42 mahalle olmasına rağmen Özbey ile Çakırbeyli'de sorun yaşanıyor. Tahliye kararının siyasi olduğunu düşünüyorum. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, tahliye kararını yeniden gözden geçirmeli. Bu bina, köylüye ait. Konu, artık onur meselesine dönüştü. Buranın kalbini boşaltmak istiyorlarsa biz de o kalbi vermeyeceğiz" dedi.

BELEDİYE İLE HALKI, KARŞI KARŞIYA GETİRDİLER

İbrahim Akçıoğlu da mahalleli olarak muhtarlık binasını beklediklerini ifade etti. Akçıoğlu "Belediye başkanı tahliye için adamlarını gönderdi. İzin vermedik. Bu binayı, Çakırbeyli köy statüsündeyken el birliğiyle yaptık. Her tarafında tüyü bitmemiş yetimin hakkı var" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Lütfü Baştürk, soğuk havaya rağmen köyün malı olan binayı bırakmayacaklarını iddia ederek, "Zabıtalar gönderildi. Muhtarlık binasını siyasi olarak elimizden almak istediler. İşçilerle köylüleri birbirlerine kırdırdılar. Ölmek var, dönmek yok" dedi. İbrahim Aksoy ise tahliye kararı kaldırılana kadar kamu hizmeti verilen binayı bekleyeceklerini kaydetti.