‘Ya ölecekti ya öldürecekti'

İzmir'in Urla ilçesinde işadamı babası Osman Şaşmaz'ı (43) sırtından tek kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Buğra Şaşmaz'ın (18) aldığı 11 yıl 10 hapis cezası, İstinaf Mahkemesi'nin kararı ile 10 yıla indirildi.

'KATLİAM YAPACAĞIM'

19 yıllık eşini mezara oğlunu hapse gönderen Güneş Şaşmaz, 18 ay önce işlenen cinayetin perde arkasını Yeni Asır'a anlattı. 19 yıldır şiddet gördüğü eşinin "Beni terk edersen seni de, çocukları da öldürürüm" tehditleri yüzünden bu evliliğe katlandığını söyleyen Güneş Şaşmaz, "Oğlum ölmemek ve bizi korumak için öldürdü" dedi. Şaşmaz yaşananları şöyle anlattı: "29 ayrı suçtan soruşturma ve kovuşturması olan eşim Osman Şaşmaz, hep 'katliam yapaca-ğım' derdi. Seneler-ce ben ve çocuklarım ağır şiddet gördük. Her şikayet edişimde daha fazla şiddet gördüm. Hiçbir destek alama-dım. Önce oğlumu sonra beni ve kızımı öldüreceğini sürek-li söylüyordu. Ken-dini ve bizi savunan oğlum baba katili oldu. 18 aydır cezaevinde olan 18 yaşında-ki oğlumun tahliyesini iste-mek bu koşullarda haklı ve makul bir talep. Onun tek suçu beni, ablasını ve kendi-sini korumaktı."

'KANINDA KOKAİN ÇIKTI'

Öldürülen eşinin kan örneğinde kokain kullandı-ğının ortaya çıktığını söyle-yen Güneş Şaşmaz, "Cina-yet günü ben ve kızım evde değildik. Çünkü 15 gün önce beni sokak-ta dövüp eve almamış-tı. Biz de kızımla birlik-te bir yakınımızda kalmaya başla-mıştık. Oğlu-mun bizim yerimizi bil-diğini düşü-nerek yeri-mizi öğrenmeye çalışmış. Kullandığı kokainin etki-siyle oğlumla kavga etme-ye başlamış. Eline sila-hı geçiren eşim oğluma "Seni de annenle ablanı da öldüreceğim" diye bağır-mış. Zaten evin her yerin-de silah bulunuyordu. Kor-kuya kapılan oğlum da o silahlardan birini alarak babasını vurmuş. Kendisi-ni ve bizi korumak için katil oldu" diye konuştu.





'YAPTIGINDAN ÇOK PİSMAN'

Cezaevinde ziyaretine gittiği oğlunun olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu söyleyen Güneş Şaşmaz, "Oğlum bana her defasında pişmanlığını dile getirdi. Bana, 'Ne olursa olsun o benim babamdı. Öldürmek istemezdim. O an ölmekten çok korktum ve babamı öldürdüm' dedi. Bana cezaevinden ne zaman çıkacağını ve okuluna ne zaman döneceğini soruyor" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL