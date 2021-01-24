  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir ‘Eski eşimin kardeşi beni öldürecek’

‘Eski eşimin kardeşi beni öldürecek’

‘Eski eşimin kardeşi beni öldürecek’

24.1.2021

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde boşandığı eşi Sevim Bozal ve kardeşi Emre Bozal tarafından ölümle tehdit edilen ve uzaklaştırma cezası alan eski koca Serdar Kıyançiçek, "Öldürülmekten korkuyorum" dedi. Serdar Kıyançiçek, cumartesi günü haciz kararı ile çocuğunu eski eşinin evinden alırken, eski kayınbiraderi olan Emre Bozal'ın kendisine saldırdığını, hakaret ve tehdit ettiğini söyleyen Kıyançiçek, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kıyançiçek, koruma talebinde bulunacağını söyledi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Eski eşimin kardeşi beni öldürecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.