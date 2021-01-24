‘Eski eşimin kardeşi beni öldürecek’

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde boşandığı eşi Sevim Bozal ve kardeşi Emre Bozal tarafından ölümle tehdit edilen ve uzaklaştırma cezası alan eski koca Serdar Kıyançiçek, "Öldürülmekten korkuyorum" dedi. Serdar Kıyançiçek, cumartesi günü haciz kararı ile çocuğunu eski eşinin evinden alırken, eski kayınbiraderi olan Emre Bozal'ın kendisine saldırdığını, hakaret ve tehdit ettiğini söyleyen Kıyançiçek, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kıyançiçek, koruma talebinde bulunacağını söyledi.

FATİH ŞENDİL