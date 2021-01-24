Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Saip Mahallesi'nde çok sayıda su sayacının çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, ihbar üzerine H.M'yi su sayacı sökerken yakaladı.
TUTUKLANDI
Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 60 civarında su sayacı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yazılı ceket bulundu.
H.M'nin İZSU'da sayaç okuma personeli olarak çalıştığı öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Sayıştay raporuna giren usulsüzlüklerin sonu gelmedi... İZSU MUSKİ ASKİ saymakla bitmez ki! İZSU, kazdığı yolu toprakla kapattı
İzmir'de su sayaçlarını çaldığı iddia edilen İZSU çalışanı tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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