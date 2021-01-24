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Haberler İzmir İzmir'de su sayaçlarını çaldığı iddia edilen İZSU çalışanı tutuklandı

'de su sayaçlarını çaldığı iddia edilen çalışanı tutuklandı

'in Karaburun ilçesinde, su sayaçlarını çaldığı iddia edilen bir kişi tutuklandı. H.M'nin 'da sayaç okuma personeli olarak çalıştığı öğrenildi.

İzmir'de su sayaçlarını çaldığı iddia edilen İZSU çalışanı tutuklandı
AA

24.01.2021, 17:50 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021, 17:52

Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Saip Mahallesi'nde çok sayıda su sayacının çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, ihbar üzerine H.M'yi su sayacı sökerken yakaladı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 60 civarında su sayacı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yazılı ceket bulundu.

H.M'nin İZSU'da sayaç okuma personeli olarak çalıştığı öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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