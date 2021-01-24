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İzmir'de su sayaçlarını çaldığı iddia edilen İZSU çalışanı tutuklandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, su sayaçlarını çaldığı iddia edilen bir kişi tutuklandı. H.M'nin İZSU'da sayaç okuma personeli olarak çalıştığı öğrenildi.

AA 24.01.2021, 17:50 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021, 17:52