Sayıştay raporuna giren usulsüzlüklerin sonu gelmedi... İZSU MUSKİ ASKİ saymakla bitmez ki!

Sayıştay'ın 2019 yılı belediye denetim raporları İzmir, Aydın ve Muğla'daki belediyelerin birçoğunun adeta tel tel döküldüğünü ortaya koydu. Raporlarda belediyelerin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmadığına dikkat çekildi.



İZMİR





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

HİLTON VE İSTANBUL'DAKİ ARSA



İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ndeki makam şoförü Hüseyin Sezer, belediyenin deniz yolu ile yolcu ve araç taşıma şirketi İZDENİZ'e yönetim kurulu üyesi olarak, iki gazeteci de sosyal tesis işletme ve catering hizmeti sunan Grand Plaza şirketine, bir köşe yazarı da ulaşım hizmeti veren İZULAŞ şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Basmane Meydanı'ndaki 20 bin metrekarelik Dünya Ticaret Merkezi 23 yıl boyunca şantiye alanı olarak kaldı.

Büyükşehir Belediyesi 33 yıldır hissedarı olduğu Hilton Oteli'nin karından tek kuruş alamadı.

İstanbul Beyoğlu'nda 61 yıl önce alınan taşınmazına sahip çıkmayınca 697 metrekarelik araziye kaçak çay bahçesi ve imarsız dükkanlar açıldı.

Mavişehir'deki opera binası yapım işini kazanan konsorsiyum, işe başlamadan özel uzmanlık gerektiren işi uzman olmayan ortağına devretti.

Büyükşehir Belediyesi bir ilçe belediyesinin arsasına ruhsatsız bina inşa ederek ortak hizmet protokolü ile bu binayı bir vakfa tahsis etti. Enerji giderlerini karşıladı, tapuda halen arsa gözüken binayı ilçe belediyesinden 1 milyon lira bedelle kamulaştırdı.



DÜŞÜK KALİTE YÜKSEK FİYAT



Büyükşehir Belediyesi'nin yol ve altyapı hizmetlerini yürüten İZBETON şirketi ihale alıp, iş yapmasına rağmen 2018 yılı beyannamesine göre son 5 yılda 175 milyon 454 bin lira zarar etti.

Büyükşehir'den alıp şirketin alt yükleniciye ihale ettiği dolgu malzemesi işinde teknik şartnamede tuvenan malzeme kullanılması gerekirken daha ucuz olan elek artığı malzeme kullanıldı ancak ödeme tuvenan malzeme bedeli üzerinden yapıldı. Şirkete ödenecek 2 milyon 760 bin liralık hak ediş kesildi ancak bu imalat kusurunu ortadan kaldırmadı.

Şantiyelerde iş gücü ve teknik imkan mevcutken asfalt üretimi tam kapasite ile yapılmadığı için kamu kaynakları etkin ve verimli kullanılamadı.

65 işçi kanuna aykırı olarak fazla çalıştırılırken, 50 ile 304 gün arasında izin hakkı alacağı olan 325 işçiye izin kullandırılmadı.

BİRİKMİŞ İZİNLER BÜYÜK SORUN

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon işlerini yürüten İZSU'da tesis harcamalarına katılım paylarının tahakkuk ve tahsili yapılmadı, tahsisli kullanılan taşınmazların muhasebe kayıtları tutulmadı.

634 işçinin ücretli izinleri kullandırılmadığı için hem işçilerin yıllık izinlerin birikmesinin hem de ileride idarenin ödeme güçlüğü ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmasının önü açıldı.



BUCA'DA 9 MİLYONLUK EKSİK VAR

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç



İzmir'in Buca Belediyesi'nin "Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler" hesabında 9 milyon 82 bin TL'lik eksiklik tespit edildi.

Ayrıca kiralanan araçlara çalışılmayan sürelerde de akaryakıt ücreti ödendiği ve aynı tip mal için farklı fiyat ödemeleri yapıldığı da rapora yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

Buca Belediyesi'nin ortağı olduğu şirketlerinde bulunan toplam sermaye tutarı ile mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının uyuşmadığı belirlendi.

MENEMEN'DE DOĞRUDAN TEMİN İLE ALIM

İzmir'in Menemen Belediyesi 127 milyonluk bütçesi olmasına rağmen 193 milyon borçlandırıldı.

Açık ihale yapılmadan doğrudan temin yöntemi ile firmalardan 32 milyon 329 milyon liralık mal alımı, 37 milyon 250 bin liralık da hizmet alımı yapıldı.

Belediyenin geçici işçi statüsünde 86 kişi çalıştırılması gerekirken 666 kişi alındı.

Zabıta Müdürlüğü'ne 9 zabıta memuru sınavsız olarak alınıp, zabıta amirliğine, komiserliğine ve memurluğa sınavsız atandı.

Belediyenin topladığı gecekondu fonu amacı dışında kullanıldı.

Ücretleri belediye tarafından karşılanan geçici işçi statüsünde bulunan 13 kişi, çalışması için usulsüz bir şekilde başka kurum ve kuruluşlara gönderildi.



TORBALI BELEDİYESİ MEKANLARDAN VERGİ ALMAMIŞ

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur



Torbalı Belediyesi'nin mali harcamaları ve gelirler tablosu incelemesine göre bar, gazino ve pavyon gibi yerlerden eğlence vergisi alınmadı.

Boş pazaryerleri ilan yapılmadan encümen kararıyla dilekçe ile kişilere tahsis edildi. Belediyece tahsis edilen taşınmazların muhasebe kayıtları izlenmedi, binalara asılan ilan ve reklamların vergilerin tahakkuku yapılmadı.

Aralarında 24 yıldır ücretli izin kullanmadığı tespit edilen birçok işçiye yıllık izin kullandırılmadı.

Doğrudan temin ihalelerinde yer ve zaman konularında belirsizlikler tespit edildi.

Amatör sporculara belediyenin herhangi bir meclis kararı olmaksızın doğrudan nakdi ödül verildi.

İşyeri olarak kullanılan meskenlerin emlak ve çevre temizlik vergisi hesaplanırken, mesken için geçerli oran üzerinden hesaplandı.

İndirimli emlak vergisinden yararlanan kişilerle ilgili gerekli inceleme yapılmadı.



SEFERİHİSAR'DA ONAYSIZ BORÇLANMA



Seferihisar Belediyesi 2019 yılı borç limiti 71 milyon 664 bin lira olarak belirlendi ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı olma-dan 117 milyon 838 bin lira borçlanma yapıldı.

İşçi çıkışı olmamasına rağmen belediyeye başkanlık onayı ile 136 yeni işçi alındı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin

Belediyenin personel giderleri bütçenin yüzde 40'ı aşmaması gerekirken 2019 yılı sonu itibari ile personel ücretleri 35 milyon lirayı aştı.

127 adet taşın-mazın kiralanmasına ilişkin pazarlık usulü ile kiralanması mümkün olmamasına rağmen belediye, kanu-na aykırı olarak ihaleleri pazarlık usulü ile tek bir kişiye verdi.

İhalesiz mal ve hizmet alımlarında öngörülen üst sınır limiti 2 kat aşıldı.

Geçici görev yolluğu için tahsis edilen ücretler başka alanlara harcandı.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokaklar, usulsüzce Seferihisar Belediyesi'nce işletilip, vatandaştan hak-sız otopark ücreti toplandı.

Eğlence hizmeti sunan işletmelerden eğlence vergisi alınmadı. Bazılarında da emlak vergisi eksik alındı.

MUĞLA



YANDAŞ FİRMALARA KIYAK YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde bazı yandaş firmalara verilen ve kira süresi biten bir kısım taşınmaz için ecrimisil uyguladığı halde taşınmazları tahliye ettirmediği ortaya çıktı.

Doğrudan temin usulü ile yapılmış olan ve belli süreyi kapsayan yapım ve hizmet işlerinde yüklenici firma ile sözleşme yapılmadığı görüldü. Bu şekilde bazı yandaş yüklenici firmaların işi zamanında yerine getirmemesinin önü açılırken fazladan alımlarla ihale bedelinin artmasına imkan sağlandı.

Yine yandaş firmalardan yapılan bazı alımların doğrudan temin sınırının altında kalmak amacıyla kısımlara bölünerek rekabet ortamı ortadan kaldırıldı.



SAYDAMLIK İLKESİ HİÇE SAYILMIŞ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün



Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği usulsüzlükler gün yüzüne çıktı. sayıştay raporunda, Dünya Bankası'ndan sağlanan kredilerin amacına uygun olarak kullanılmadığı, ecrimisil bedellerinin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı, içme sularındaki kayıp oranlarının yasal sınırlara indirilemediği belirtildi.

Kurumun 2019 yılı kesin hesabında oluşan 1 milyon 388 bin 713 TL tutarındaki gelir gider farkı mali saydamlık ilkesine aykırı şekilde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne aktarıldı.

Projeler kapsamında yürütücü firmalara yüksek miktarda danışmanlık ücretleri de ödendi.



ASTRONOMİK AKARYAKIT HARCAMASI

Bodrum Belediyesi'nde 2019 yılında arsa satışından elde edilen gelir, yaklaşık 1 milyon lira fazla gösterildi. Belediyenin 3 milyon 258 bin lira tutarındaki akaryakıt giderinin düzensiz aralıklarla kayıtlardan çıkış gösterildiği tespit edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras



Belediye sınırlarındaki bankamatik ünitelerinin kiralanması işi mevzuata aykırı şekilde belediye şirketine verildi.

Belediyenin 2019 yılı mali tablolarında tahakkuku yapılan vergiler, idari para cezaları ve taşınmaz kiralamalarına ilişkin toplam gelirlerinin 125 milyon lirası tahsil edilmedi.



Borçlanma sınırı 257 milyon lira olmasına rağmen 299 milyon lira borçlanıldı.



Bodrum Belediyesi'ne bağlı Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş'nin toplam zararı 70 milyon liraya ulaştı. Şirketin "borca batık" durumda olduğu, bundan dolayı mahkemeye iflas talebinde bulunması gerektiği halde bildirimi yapmadığı tespit edildi.

AYDIN



101 MİLYON 880 BİN LİRALIK ZARAR

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolu işçilerin yıllık izinleri düzenli olarak kullandırılmadı.

Sözleşmeli personele ödenen sosyal denge tazminatının prime esas kazanca dahil edilmedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon işlerini yürüten ASKİ, 2019'da 101 milyon 880 bin lira zarar etti.

Yapılan denetimde borcun yanlış muhasebeleştirilmesi sonucu bütçede hata olduğu tespit edildi. ASKİ'de, toplam kayıtlı değeri 3 milyon 915 bin 556,49 lira olan maddi duran varlıkların hurdaya ayırma işlemi yapılırken ters kayıt işlemi ile hurdaya ayrılan varlıklar muhasebe kayıtlarından çıkarıldı. ASKİ'nin mevcut varlıklarının kayıtlarda gösterilmemesi anlamına gelen bu işlem denetçiler tarafından fark edildi.

ASKİ'nin 2019 yılı içinde yevmiye defterinde 171 geçmiş tarihli yevmiye kaydı yapıldı.

Aydın'ın 17 ilçe belediyesinin tamamında katı atık toplama ücretleri, su faturalarında tahakkuk ettirildi ancak bir kısmı tahsil edilmedi.



EFELER'DE TAŞINMAZLARDA YOLSUZLUK

Efeler Belediyesi'nde taşınmaz icmal cetvelleri ve muhasebe kayıtları arasında 200 milyon 219 bin 960 lira gibi önemli bir fark olduğu tespit edildi.

Belediye tarafından telekomünikasyon altyapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin takibi ve tahsili yapılmadı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay

İşçilere yıllık ücretli izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmadı.

KUŞADASI'NDA ÖDEMELERDE SORUN



Kuşadası Belediyesi'nde görev gereği yapılan seyahatlerdeki yol ve konaklama masrafı ödemeleri, harcırah beyannamesi olmadan fatura ibrazı karşılığı doğrudan yapıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel



Belediyenin bazı banka ödemeleri ve hesap aktarmaları gönderme emri düzenlenmeden yapıldı.

NİDA ALADAĞ / FERDİ YAVUZ

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