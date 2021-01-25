İzmir Büyükşehir’de ‘Fileci’ isyanı çıktı

Ödemiş'te geçtiğimiz günlerde "Başka bir tarım mümkün" sloganıyla uygulayacakları yeni tarım modelini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, diğer yandan tarımla ilgili kritik bir atama yaptı. Soyer, daha önce Özel Kalem Müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağladığı, ardından da tarım danışmanı yaptığı Şevket Meriç'i belediye bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na atadı.

'İZMİR DE BİZ DE SALAK DEĞİLİZ'

Seferihisar'da görev yaptığı dönemde kendisi ve eşi Neptün Soyer'le birlikte çalışan, Açık Öğretim Sosyoloji mezunu Meriç'in bu göreve atanması 'liyakat' tartışması çıkardı. CHP İzmir İl Tarım Komisyonu Başkanı, ziraat yüksek mühendisi Hatice Zeybek Uslu, atamaya ateş püskürdü. Yeni Asır'a konuşan Uslu, Meriç'in Seferihisar döneminde Neptün Soyer'in hizmetinde çalıştığını iddia ederek, "Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta lakabı da 'fileciye' çıkmış bir insan. Sen Büyükşehir'de önceki dönemki İzmir Tarım Modeli'nin yaratıcısı İzmir Tarım Grubu'nu tanımayıp, bu liyakatsiz adamla devam ediyorsan bizim söyleyecek çok sözümüz olur. Sanki belediyede hiç ziraat mühendisi yokmuş gibi Neptün Soyer'in filecisini Tarım Daire Başkanı yaptı. İzmir salak değil. Biz de salak değiliz. Kusura bakmasın ama burası Seferihisar değil" dedi.

Neptün Soyer'in filesini taşımakla eleştirilen Meriç, "Bunu istesem de yapamam çünkü, Başkan Soyer ve eşi çantasını taşıtan insanlar değil. Onlara zarar vermek için bunu söylüyorlar" dedi.

'BİZİ BİR KERE DİNLEMEDİ'

"Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, sürekli liyakat vurgusu yaparken Soyer, bu önemli göreve böyle bir kişiyi atayarak partiyi de zora sokuyor" diyen Uslu, "Başkanlığını yaptığım komisyonda tarım alanında uzman 40'tan fazla kişi var. Bir kere bile bizi çağırıp dinlemedi. Ben 'fileci Şevket'in konuşmalarıyla orada 'başka tarım'ı dinleyemeyeceğim. Benim Genel Başkanım liyakat diyor" dedi. 'YENİ MODEL KÖY-KOOP ENDEKSLİ'

Bu atamanın meslek örgütü olarak kabul edilebilecek bir durum olmadığını söyleyen Uslu, "Soyer, bu liyakatsiz, güdümlü, torpilli atamayı bir an önce geri almalı" diye konuştu. Soyer'in açıkladığı tarım modelinin de tamamen eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Köy-Koop'a endeksli olduğunu ifade eden Uslu, "Büyükşehir, her kooperatife eşit mesafede olmalı. Köy- Koop başkanıyla da eş olması ayrı bir şey. Bunlar sapla samanı karıştırıyorlar" dedi.

İzmir Büyükşehir'in çiçeği burnunda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı, Sosyolog Şevket Meriç, Soyer çifti ile Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminden bu yana birlikte çalışıyor.



ŞEVKET MERİÇ KENDİNİ SAVUNDU

YENİ Asır'ın görüştüğü Daire Başkanı Şevket Meriç ise, atamasının ardından göreve başladığını ifade etti. Sosyoloji mezunu olduğunu doğrulayan ancak bunun söylendiği gibi 2 değil, 4 yıllık bir bölüm olduğunu ifade eden Meriç, diğer yandan yine Açık Öğretim Fakültesi'nde tarım bölümünü okuduğunu ve bunu kısa süre sonra bitireceğini söyledi. Kendisiyle ilgili 'Fileci' yakıştırmalarını ve Neptün Soyer'in alışverişlerini yaptığı yönündeki iddiaları sorduğumuz Meriç, "Bunu söyleyen arkadaşlar rencide etmek için böyle bir yöntem bulmuşlar. Ben onu istesem de yapamam çünkü onlar çantasını taşıtan insanlar değil" dedi.

Hatice Uslu, "Başkanlığını yaptığım CHP İzmir İl Tarım Komisyonu'nda tarımın her alanında uzman 40'tan fazla kişi var. Başkan Soyer, bir kere bizi çağırıp dinlemedi" dedi.

'HAYATIMI BU İŞE VERDİM'

Kendisinin 2009'dan bu yana Seferihisar'da tarım projelerinde yer aldığını anlatan Meriç, şöyle devam etti: "Bu işe hayatınızı adadık. Ben şu an Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkan yardımcısıyım. Çiftçinin dalında 50 kuruşa mahvolmak üzere olan mandalinasını kurutarak 100 liraya paketli halde satabildiğimiz bir proje bizim kooperatifimizde yürütüldü. Türkiye'de yerel tohumla ilgili hareketin içindeyim."



"BAYINDIR'DA BÖYLE BİR YATIRIMA GEREK YOK"

SOYER'İN Bayındır'da 65 milyon lira yatırımla yapımına başladıklarını açıkladığı süt paketleme tesisiyle ilgili de eleştirilerde bulunan Uslu, şöyle devam etti: "Bakın şimdi Küçük Menderes Havzası'nı ele alalım. Burada İğdeli var, Bademli var, Tire Süt Kooperatifi var. Onun dışında da küçük kooperatifler var. Bir de burada ayrıca Sütaş'ın fabrikası var. Şimdi kalkıp da Küçük Menderes'te, Bayındır'da 65 milyon liralık bir yatırımla Büyükşehir'e ait bir mandıra kurulmasına hiç ihtiyaç yok. Zaten bu mandıra da bir süre sonra Köy-Koop'a tahsis edilecek. Belediyenin böyle bir yatırım yapmasına gerek yok."



KOCAOĞLU DESTEKLEMİŞTİ

BİR önceki Başkan Aziz Kocaoğlu'nun oluşturduğu İzmir Tarım Modeli'ni de anlatan Uslu, "Kocaoğlu, mevcut kooperatifleri geliştirerek, 3-5 yatırım desteğinde bulunarak inanılmaz bir model oluşturdu. Şu an İzmir'de 'Başka bir tarım mümkündür' diye dayatılan yerel yönetimin sadece ve sadece Köy-Koop'a endeksli yatırımıdır" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ

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