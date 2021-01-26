Fileci Şevket isyanı büyüyor

Tarımla ilgili iddialı açıklamalar yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeni kurulan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na sosyoloji mezunu Şevket Meriç'i atamasına yönelik tepkiler büyüyor. CHP İzmir İl Tarım Komisyonu Başkanlığını da yürüten 27. dönem İzmir 2. bölge milletvekili adayı, ziraat yüksek mühendisi Hatice Zeybek Uslu'nun "Belediyede ziraat mühendisi yokmuş gibi Neptün Soyer'in filecisi tarımın başına getirildi. Bu atama geri alınsın" çıkışının ardından Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şubesi de ayaklandı. Tepki çeken atamayla ilgili

'ÇOK RAHATSIZ OLDUK'

Yeni Asır'ın dünkü manşet haberinin oldukça ses getirmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen ZMO, yapılan bu atamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ziraat mühendislerini görmezden gelmek, tarımı görmezden gelmektir" çıkışı yaptı.

(soldan sağa) İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Didem Sayman Kayıkcı, Fatih Özden, Şube Başkanı Tevfik Türk, Ekim Özal, Zerrin Çelik

'TARIM BİR HOBİ DEĞİL'

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Türk, tarımın bir hobi olmadığının altını çizerek, "Tarım, çiftçiler tarafından yapılan ve tüm insanlara hizmet eden stratejik bir faaliyettir. Bu yüzden planlanması ve yönetilmesi de tarım eğitimi almış mühendisler tarafından yapılmalıdır. Meslek formasyonu dışından yapılan atama, meslektaşlarımızı, üyelerimizi ve odamızı son derece rahatsız etmiştir" açıklamasını yaptı.

'LİYAKATİ GEREKTİRİYOR'

Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı 'Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te tarif edilen görev, yetki ve sorumlulukların önce ehliyeti sonra da liyakati gerektirdiğini ifade eden Başkan Türk, "Yönetmelikte tarif edilen işlerin planlanması, organizasyonu, uygulanması ve yönetimi için eğitim görenler ve sonunda da bu işin ehliyetini edinenler ziraat mühendisleridir. Bu ehliyete sahip olup, sorumluluk alabilecek liyakati taşıyan kurum içinde ve dışında tecrübeli birçok meslektaşımız olmasına rağmen böyle bir istekte bulunulması kabul edilemez. Farklı uzmanlık alanlarından yapılan atamalar, projeleri ve işleri sekteye uğratacağı gibi kendisine bağlı şube müdürlükleri ve buralarda çalışan mühendislerle aynı dili konuşamamayı, mühendislik etik ve ilkelerine aykırı davranışları da beraberinde getirir" dedi.

Ziraat Mühendisi Hatice Zeybek Uslu



'BÜYÜKŞEHİR İLE İŞBİRLİĞİNDE MOTİVASYONUMUZ DÜŞER'

ZMO İzmir Şubesi olarak bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere birçok yerel yönetimle ortak çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Tevfik Türk, "Bizler her şeyden önce mesleğimizin hak ettiği değeri, söz konusu ortaklıkların önüne koyan ve meslektaşlarımızın haklarının savunucusu bir meslek odasıyız. Dolayısıyla daha önce oda olarak, yapılacak atamaya ilişkin düşüncelerimizi paylaşmamıza rağmen dikkate alınmamamız, bundan sonraki süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gündeme gelebilecek olası işbirliği konularında da motivasyonumuzu düşürecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, atama ve görevlendirmelerin ehliyet ve liyakate dayalı yapılması ilkesine uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi.



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