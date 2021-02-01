Gaziemir’de ‘kahvaltı’ sürgünü

AK Parti'nin skandal kahvaltıyı ortaya çıkarması ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nın bu kahvaltıyı sorgulayan açıklamasının ardından Halil Arda, AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Erdem Kılıç'ın belediyede çalışan inşaat mühendisi eşi Merve Kılıç'ı Aktepe Emrez'deki hizmet binasına sürgüne gönderdi.

Merve Kılıç / Erdem Kılıç

'MOBBING TAÇLANDIRILDI'

AK Parti'nin kahvaltı skandalını kınayan açıklamanın 1 gün sonrasında yapılan bu sürgüne tepki gösteren AK Parti İlçe Başkanı Serdar Muçay, "Bu sürgünün yapılması çok manidar. Bizim aklımıza başka bir şey gelmiyor. Daha önce Merve Hanım'ı müdür yapalım diyorlardı, bizim açıklamamızdan 1 gün sonra ise, sürdüler" dedi. AK Parti Teşkilat Başkanı Erdem Kılıç da, "Tam 1 sene öncesinde eşime belediyede Fen İşleri Müdürlüğü teklif edildi. Ancak eşim bu görevi kendi atmış olduğu imzaya şerh düşen ve memurların denge tazminatını kesen, sonunda işçi ve memurları karşı karşıya getiren bir yönetim anlayışı varken bunu kabul edemeyeceğini söyleyip reddetti. AK Parti Gaziemir ilçe yöneticisi olmam nedeniyle başlayan 'mobbing', hukukla bağdaşmayan uygulamalara onay verilmesinin istenmesi ile taçlandırıldı. Bu isteklere hiçbir zaman onay alamayan idare, eşimi, üvey evlat olarak gördükleri ve asla hizmet götürmedikleri kendi tabirleriyle sürgün yeri olan Aktepe Emrez hizmet binasına görevlendirerek son kozunu oynadı" dedi. Kılıç, "Gaziemir halkı için mücadele etmeye bıkmadan usanmadan devam edeceğim. Bu bel altı siyaseti asla kabul etmeyeceğim" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ