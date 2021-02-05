Boğaziçi yerine altyapıya bak!

İzmir'de geçtiğimiz gün sağanak yağış sonrası şehirde yine kaos çıktı.

Şehrin altyapısı yağışlara karşı direncini kaybedince, birçok sokak ve cadde sular altında kaldı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yetersizliği nedeniyle meydana gelen su baskınlarında, yine sürücüler araçlarının içinde mahsur kaldı ve birçok evi su bastı.





'ÖNCE SORUNLARI ÇÖZ'

İzmir'in bu sorunları sürerken Şato'da yaşayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha üç gün önce sağanak yağış ve altyapı felaketinin yaşandığı şehrin sorunlarını çözmesi gerekirken, 'Boğaziçi' protestolarını gündeminin ilk maddesi yaptı.

Soyer, selin yaralarını sarmayı bir yana bırakıp üniversitedeki terör örgütlerinin güdümündeki provokatörlere destek mesajı verdi. Prof. Dr.

Melih Bulu'nun rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan Boğaziçi protestoları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soyer'in kentin gündeminden bu kadar kopuk ve uzak olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Protestoculara desteğini duyuran Soyer'in mesajlarını eleştiren vatandaşlar, "Senin işin hizmet. Sen önce kentin altyapı sorunlarını gör ve çöz" yorumu yaptı.





HİZMET YERİNE SİYASET YAPAN BAŞKANLAR TEPKİ ÇEKİYOR

ASLİ görevleri halka hizmet götürmek olan ve belediye başkanlarının hizmeti bırakıp Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemler üzerinden siyaset yapması vatandaşların eleştirilerine neden oluyor. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eylemcilere destek veren paylaşımlarına tepki yağıyor.

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