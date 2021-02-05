  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Boğaziçi yerine altyapıya bak!

yerine altyapıya bak!

’de vatandaşlar, salı günü yaşadıkları yağmur ve sel felaketinin izlerini silmeye çalışırken, Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı , kentin her yağmurda su baskınlarına neden olan altyapı sorununu çözmek yerine ’ndeki protestoculara destek mesajı attı. Soyer’e tepki gösteren vatandaşlar, ‘Sen işine bak. Önce altyapı sorunu çöz’ yorumu yaptı.

Boğaziçi yerine altyapıya bak!

5.2.2021

İzmir'de geçtiğimiz gün sağanak yağış sonrası şehirde yine kaos çıktı.
Şehrin altyapısı yağışlara karşı direncini kaybedince, birçok sokak ve cadde sular altında kaldı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yetersizliği nedeniyle meydana gelen su baskınlarında, yine sürücüler araçlarının içinde mahsur kaldı ve birçok evi su bastı.



'ÖNCE SORUNLARI ÇÖZ'
İzmir'in bu sorunları sürerken Şato'da yaşayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha üç gün önce sağanak yağış ve altyapı felaketinin yaşandığı şehrin sorunlarını çözmesi gerekirken, 'Boğaziçi' protestolarını gündeminin ilk maddesi yaptı.
Soyer, selin yaralarını sarmayı bir yana bırakıp üniversitedeki terör örgütlerinin güdümündeki provokatörlere destek mesajı verdi. Prof. Dr.
Melih Bulu'nun rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan Boğaziçi protestoları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soyer'in kentin gündeminden bu kadar kopuk ve uzak olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Protestoculara desteğini duyuran Soyer'in mesajlarını eleştiren vatandaşlar, "Senin işin hizmet. Sen önce kentin altyapı sorunlarını gör ve çöz" yorumu yaptı.



HİZMET YERİNE SİYASET YAPAN BAŞKANLAR TEPKİ ÇEKİYOR
ASLİ görevleri halka hizmet götürmek olan ve belediye başkanlarının hizmeti bırakıp Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemler üzerinden siyaset yapması vatandaşların eleştirilerine neden oluyor. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eylemcilere destek veren paylaşımlarına tepki yağıyor.

Survivor İzmir! Vatandaş sel suyunda kanoyla ulaştı İzmir Valisi Köşger açıkladı: Bir kişi hayatını kaybetti İzmir Valiliğinden sel felaketiyle ilgili son dakika açıklaması

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boğaziçi yerine altyapıya bak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.