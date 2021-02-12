Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında meydana gelen hortum sebebiyle bir çok evin çatısı uçarken, çok sayıda otomobil hasar gördü. Ayrıca hortum sebebiyle Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler alabora olurken, yıkılan damların altında kalan çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir cehennemi yaşadı! Hortumda araçlar 10 metre havalandı
Öte yandan meydana gelen felaket bir sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın şiddetli bir şekilde estiği, rüzgarda uçan cisimler nedeniyle ortalığın savaş alanına dönmesi ve teknelerin alabora aldığı anlar yer aldı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hortum faciasının ardından belediye ve AFAD ekiplerinin bölgede inceleme yaptıklarını, hasar tespit çalışmalarının sabah saatlerinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.Son dakika: Fırtına, dolu ve hortum Ege bölgesini fena vurdu!
Çeşme'de hortumun gelişi kamerada! Ortalık savaş alanına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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