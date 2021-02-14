Bilimler Vakfı’nın bilinmezlikler köyü!

İzmir'in CHP'li Foça Belediyesi, ilçede kendisine ait 74 dönümlü araziyi, Bilimler Vakfı'na 29 yıllığına tahsis etti. Kurucuları arasında başı çeken, ayrıca evrim teorosiyle ilgili çalışma ve eserleriyle de tanınan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Dizdar'la Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün Ekim 2019'da tahsis protokolü imzalamasının ardından bu köyün önünü açacak imar plan değişikliği önerisi, önceki akşam yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme geldi.



NE ZAMAN TAHSİS EDİLDİ?

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Foça'daki alanın bilmediğimiz bir vakfa tahsisi yönünde bir eleştirimiz vardı. Büyükşehir de açıklama yapmaksızın yangından mal kaçırırcasına, yasanın yanından dolanırcasına hüküm altına almak girişiminde olduğu için itiraz ettik. Soysal medyada Bilimler Köyü diye bir paylaşım var. Burada iş makineleri çalışıyor. Burası ne zaman tahsis edildi? Herhangi bir plan çalışması yapılmadı. 23 Aralık 2019 tarihli paylaşım. Bu vakıf neye dayanarak, güvenerek bu çalışmayı o gün yaptı? Teknik olarak kurum görüşlerinin alınmasını planlar tartışılırken gündeme getirdik. CHP'li arkadaşlar kabul etmedi. Oy çokluğuyla geçti. Bu kentte plan tadilatı yapılmaksızın bu çalışma yapılabiliyor mu? Merakla soruyorum" dedi. "Buradaki temel sorun, bu vakfın ne olduğu, ne gibi çalışmalar yapacağı" diyen Hızal, "74 dönümlük alanı belediye hizmet alanı adı altında nasıl tahsis ettiğini soruyoruz. Bu soruların cevaplarını bekliyoruz" dedi. AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, bu tahsisin yapılmasında 'hatırlı kişi'nin devreye girdiği iddiasında dile getirdi. CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, "İddiaları gereksiz buluyorum. Dosyaya baktığımız zaman oy çokluğunu neden vermiş diye incelediğimde bütün resmi kurumların bilim köyü diye izin verdiğini gördüm" dedi. Meclis Başkanvekili CHP'li Mustafa Özuslu da, "Foça Belediyesi de kamu yararı gördüğü şekilde yardımcı olmak gayretiyle yapıyor. İyi ki yapmışlar" dedi.