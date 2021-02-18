İhanet paneline Soyer izni

13 şehidimizden bazılarının toprağa verilme işlemlerinin sürdüğü salı günü Soyer'in Kültürpark'ta makam odalarından birinin bulunduğu belediyeye ait İzmir Sanat'ta, terör örgütünün uzantısı HDP, Abdullah Öcalan'a özgürlük seslerinin yükseldiği bir panel gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'YE İFTİRA ATILDI

HDP İzmir Kadın Meclisi tarafından düzenlenen panelde terör örgütü PKK'nın İmralı'daki hapiste olan lideri Abdullah Öcalan konuşulurken Türkiye Cumhuriyeti'ne iftiralar atıldı. Soyer'in makam odasının bir alt katındaki konferans salonunda yapılan panel büyük tepki topladı. Bu arada "Soyer, Türkiye'nin 13 şehidinin acısını yaşadığı bugünlerde makam odasının bir alt katında böyle bir etkinliğin yapılmasına izin vererek ne yapmak istiyor, nereye ne mesaj vermek istiyor?" sorusu da gündeme geldi.

HDP İzmir Kadın Meclisi tarafından düzenlenen panelde terör örgütü PKK'nın İmralı'da hapiste olan lideri Abdullah Öcalan konuşulurken Türkiye Cumhuriyeti'ne iftiralar atıldı.

BAŞARAN'DAN ÇİRKİN İFADELER

ZILGITLARIN çekildiği "Tecrit, açlık grevleri ve hak ihlalleri" konulu panelde HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İl Eşbaşkanı Şükran Öztürk konuşmacı olarak yer aldı. Terör örgütüne yakın bazı site ve ajansların haberlerine göre panelde konuşan Ayşe Acar Başaran, "Sayın Öcalan dünyada örneği olmayan benzersiz bir rejimle tecrit altında tutuluyor" dedi. Başaran, Türkiye'de cezaevlerinin birer toplama kampına dönüştüğü yalanını da söyleyerek, "Mesele bir kişinin tecridi, bir kişinin toplumdan izole edilmesi değil. Son süreçte Güney Kürdistan'da yaşananları da bu tecritten bağımsız ele alamayız. Tecrit aslında bir savaş politikasının ismidir" ifadelerini kullandı.

Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran

"PKK'YI NEDEN KINAMADINIZ"

Türkiye'nin Gara'da 13 şehit verdiğinin ortaya çıktığı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medyadan bir mesaj paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sadece başsağlığı ve sabır dilemiş, bırakın "PKK" demeyi "terör örgütü" ifadesini bile kullanamamıştı. Daha önce katıldığı bir TV programında da "PKK'yı neden kınamadınız?" sorusuna "Bu neye yarayacak?" şeklindeki cevap veren Soyer'in 13 şehidimizin ardından yine PKK'ya laf söyleyememesi sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Soyer'in paylaşımının altına yorum yazan vatandaşlar, "PKK'lıları belediyeye işe alacaksın sonra da ölen vatandaşlara rahmet dileyeceksin hiç inandırıcı değilsiniz", "PKK demeye diliniz varmıyor değil mi? Yazıklar olsun" şeklinde tepkiler göstermişti.



GARA'DA ŞEHİT EDİLEN

13 vatandaşımız toprağa verildiği sıralarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmir Sanat binasında toplanan HDP'lilerden, "Abdullah Öcalan'a özgürlük" sesleri yükseliyordu.



GEÇEN YIL DA AYNISINI YAPMIŞTI

SOYER, Abdullah Öcalan'a özgürlük seslerinin yükseldiği bu panelin düzenlendiği konferans salonunun hemen üst katındaki makam odasında geçtiğimiz Aralık ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ağırlamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ekim 2020'de de yine kendisine ait Kültürpark'taki İsmet İnönü Kültür Merkezi'ni HDP'lilere vermişti. O günkü etkinlikte 'devrim şehitlerini anma' adı altında teröristler için zafer işaretli saygı duruşunda bulunulduğu ortaya çıkmıştı. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki söz konusu etkinliği sosyal medya hesabınadan "İzmir'den zindandaki, sürgündeki yoldaşlara selam olsun, HDP 8 yaşında emektar halkımıza kutlu olsun" mesajıyla duyurmuştu.

Erhan GÜLENÇ

Terör kampından büyükşehir kadrosuna

PKK bile diyemediler!