Başkan Erdoğan İzmir'de çorbacıya gitti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7'nci Olağan Kongresi ve bir dizi programa katılmak için İzmir'e geldi. Havalimanından kongrenin yapılacağı Halkapınar Spor Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 91 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Ayda bebek ve ailesi ile bir araya geldi.

YOĞUN İZMİR MESAİSİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin geçen sezon 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş'la oynadığı maçla hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı açılışta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu hazır bulundu.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 'Deprem Konutları Temel Atma' ve 'Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışını yaptıktan sonra çevrede bulunan bir çorbacıya gitti. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansa katılmak için yola çıktı.

Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki Deprem Konutları Temel Atma töreninde çarpıcı mesajlar

Başkan Erdoğan'dan Ayda Bebek'e ziyaret