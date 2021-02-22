İZSU’dan maaş bordrosu gibi fatura

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, lokanta, kahvehane, kafe ve berber gibi 108 bin konut dışı su abonesinin, Ocak ayı itibari ile 3 ay boyunca hem su ve atıksu bedellerinin yüzde 50 indirimli, hem de katı atık bertaraf bedellerinin ücretsiz olacağını açıkladı ancak CHP'li ilçe belediyelerinin aynı yönde karar almaması nedeniyle, İZSU'nun gönderdiği su faturaları dudak uçuklattı. İZSU, Menderes'te iki aydır kapalı olan ve 5 lira 45 kuruşluk su tüketen lokantaya 939 lira, Konak'ta 10 lira 90 kuruşluk su tüketen restorana bin 169 lira su faturası gönderdi. Kabarık su faturalarını gören esnaf, "Bu resmen su soygunu" diye isyan etti.

'ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'

Menderes'te lokantacılık yapan ve iki aydır işyeri kapalı olan Hüseyin Z'nin Şubat'ta İZSU 5 lira 45 kuruşluk su tüketim bedeli için toplam 939 liralık su faturası gönderdi. İZSU'nun iki ayda 1 metreküp su tüketimi yapan Hüseyin Z'ye CHP'li Menderes Belediyesi için 860 lira 68 kuruş katı atık toplama bedeli yansıttığı ortaya çıktı. Hüseyin Z, "Pandemi nedeniyle iki aydır kapalı olan işyerime İZSU 1 metreküp su kullanıldığı gerekçesi ile 939 liralık su faturası göndermiş. Bıçak kemiğe dayandı artık. Bu kadarına da pes doğrusu" dedi.

İŞYERİ 3 AYDIR KAPALIYDI

Konak'ın Alsancak semtinde restoran işletmecisi olan ve 3 aydır işyeri kapalı olan Naci D'ye İZSU Şubat ayında 10 lira 90 kuruşluk su tüketimi için toplam bin 169 lira su faturası gönderdi. Hüseyin Z. gibi sadece 1 metreküp su tükettiği anlaşılan Naci D'nin su faturasına CHP'li Konak Belediyesi için bin 55 lira 40 kuruş katı atık toplama bedeli yansıtıldığı kaydedildi. Aylardır kapısını dahi açmadığı işyerine Kasım'da bin 955 lira, Aralık'ta bin 495 lira, Ocak'ta da bin 169 lira su faturası geldiğini anlatan Naci D, "Pandemiden önce açıkken 545 liralık su kullandığımız halde bin 800 lira su faturası gelmişti. Biz indirim istemiyoruz, tepkimiz faturaya yansıtılan yüksek katı atık bedelleri. Bunun adı su soygunu" dedi.



VATANDAŞLARDAN İSYAN PAYLAŞIMLARI

İZSU'NUN gönderdiği kabarık su faturaları sosyal medyada da tepkilere yol açtı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, İZSU'nun pandemi döneminde bir çoğu kapalı olan ya da normalden daha az iş yapan esnafa yansıttığı yüksek su faturalarına isyan etti. Hatta kimileri konutlara gönderilen su faturalarının da yüksekliğinden şikayet etti.

MAKO1907: "İzsu sağolsun, acıması yok! 2 aydır kapalı restoranta ve 8.17 TL kullanıma 185 TL'lik fatura (176 TL atık su toplama bedeli)"

ALPEREN: "Müdürünüzün 1 aylık maaş bordosunu bize fatura olarak mı gönderdiniz?"

ENE YASİN..56: "Yaw he he. Külah yaptık anlat boş teneke nasıl ses çıkarıyorsa aynı ses senden çıkıyor. Konuştuğun başka. Sürekli sallıyorsun icraat yok izsu faturası ile esnafı kaç defa soyuyorsun.

Dükkana gelen 50 TL'lik fatura 265 TL.

Eve gelen 35 TL'lik tüketim 110 TL. Sen ne anlatıyorsun."

Metin BURMALI

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