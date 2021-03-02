Saygılı: Bunu takdire şayan bir performans olarak değerlendiriyoruz

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yıl genelinde küresel ekonomide daha önce yaşadığı hiçbir krizle kıyaslanamayacak kadar büyük bir belirsizlik ortamı oluşturduğunu bildirdi.

Salgın sürecinde küresel sistemin hem arz hem de talep yönüyle büyük bir şoka girdiğini belirten Saygılı, sermaye, mal ve insan hareketliliğinin de neredeyse durma noktasına geldiğini ifade etti.

Böyle bir ortamda Türkiye'nin yüzde 1,8 büyüdüğünü aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Bunu takdire şayan bir performans olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, G20 ülkeleri içerisinde 2020 genelinde Çin ile pozitif büyümeyi başaran tek ülke olmuş ve bu zorlu süreci en az hafif hasarla atlatan ülkelerin başında yer almaktadır.

Elbette söz konusu büyüme performansımızın sürdürülebilir niteliğe kavuşabilmesi için önümüzde uzun ve zorlu bir yol bulunmaktadır. Bu süreçte Kovid-19'la mücadeleyi oldukça dikkatli biçimde sürdürerek ekonomik aktivitedeki canlılığı muhafaza etmeliyiz. Bu potansiyeliyle ülkemizin 2021 yılı ve sonrasını kapsayan dönemde birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarının da itici gücüyle pozitif büyüme performansını artırarak sürdüreceğine inanıyoruz."

Pandemi döneminde dünya küçülürken Türkiye G20’de büyümeyi başaran iki ülkeden biri oldu