İzmir’in Gevreği tescilleniyor

ÜRETİM YÖNTEMİ FARKLI

İzmir Gevreği'nin kendine has bir lezzete sahip olduğunu belirten Erişen, "İzmirliler Simit demez, Gevrek der. Gerçekten de İzmir Gevreği diğer illerde satılan simitlerden hem görünüm hem lezzet hem de üretim şekli açısından farklıdır. İzmir Gevreği önce pekmezde, sonra fırında iki kere pişer. Adı üstünde, gevrek gevrek pişer.

İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen

Hamuru yoğrulup sıcak pekmez kazanında bir dakikaya yakın haşlanıp kabartılır, sonra susama bulanıp fırında pişirilir. Diğer illerde ise üretim farklıdır. Örneğin İstanbul simidi üretiminde hamur soğuk pekmez kazanına sokulup susamlanır ve fırına verilir. Bu şekilde iki ürün arasında lezzet ve görünüm farkı da oluşur. Biz gevreğin mideye gitmeden önce göze de hitap etmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

GELECEK NESİLLERE TAŞIYACAĞIZ

İZMİR Gevreği'nin kente ait bir değer olduğunu hatırlatan Oda Başkanı Erişen sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir Gevreğinin şekli ustalarımıza özgüdür. Rengi ve tekstürü benzersizdir. İzmir Gevreği İzmirlilerindir. İzmirli olmak için burada doğmuş olmanız şart değil, bu kentin havasını koklamanız, suyunu içmeniz, İzmir'i hissetmeniz yeterli. Umuyoruz ki bu heyecanımızla başvurduğumuz İzmir Gevreği'nin tescilini alacağız ve kentimizin önemli bir değerinin ismini, özelliklerini koruma altına alacağız, gelecek nesillere de taşıyacağız."