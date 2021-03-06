İzmir'de Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında risk haritasına göre değişiklikler yapıldı. Buna göre kimi illerde hafta sonu yasakları devam ederken kimi illerde de yasaklar kaldırıldı. Peki İzmir'de pazar günü kısıtlama var mı? Kafeler, marketler açık mı? İşte detaylar...

İZMİR'DE PAZAR GÜNÜ SOKAĞA KISITLAMASI VAR MI?

* Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

* Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Kocaeli, Kırıkkale, Yalova.