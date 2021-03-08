Amedspor’un yöneticisi İzmir’in abonesi oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ihalelerinin bir çoğu kent dışından firmalara gidiyor. Amedspor'da uzun yıllar yöneticilik yapan Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Nesih Aktepe de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine abone olan isimlerden biri. Nesih Aktepe'ye ait olan Aktepe Group, 29 Mayıs 2020 ile 15 Ağustos 2020 arası İzmir'in çöplerinin transfer istasyonlarından Harmandalı'ya taşınma işini yapacak çekici ve semi treyler kiralama işi için düzenlenen ihaleyi Büyükşehir'den pazarlık usulü 4.8 milyon liraya aldı. Aktepe aynı işin 2 Ekim ile 31 Aralık 2020 arasındaki bölümünü de yine pazarlık usulü 10.2 milyon liraya üstlendi. Aktepe'nin geçen yıl iki ayrı ihalede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı işin miktarı 15 milyon lirayı geçti. AKTEPE, İzmir'den ihale almayı bu yıl da sürdürüyor. Aktepe Group, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz ay çıktığı ilçelerde bulunan transfer istasyonları, Harmandalı ve Bergama Düzenli Katı Atık Depolama Alanı'ndaki transferler için çekici ve treyler kiralama ihalesini de aldı. Tunç Soyer yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 25 Şubat-30 Mayıs 2021 arasındaki süreyi kapsayan ihaleyi yine 21 B maddesi üzerinden yani açık değil 'pazarlık usulü' ile yine Aktepe'nin şirketine verdi.

DAVET EDİLEN TEK FİRMA

PAZARLIK usulü ihaleye davet edilen tek firma olan Aktepe Group, bu ihale için de 8.5 milyon lira teklifte bulundu. Böylece Aktepe'nin İzmir'den aldığı çekici ihalelerinin toplam bedeli 23 milyon lirayı geçti.



YAMA İŞİ BİLE DİYARBAKIR'A

3 Aralık 2021 tarihinde İzmir Kuzey 1. bölge sathi kaplama yapılması işi için çıkılan açık ihaleyi Diyarbakırlı Şah Teknik firması 29.7 milyon liralık teklifiyle kazandı. Aynı firma Eylül 2020'de yapılan İzmir 8. bölge idare malı asfalt ile yollarda yapa yapılması işi için yapılan açık ihaleyi de 10.7 milyon liralık teklifiyle kazanmıştı.

Erhan GÜLENÇ

“Asıl Soyer ve CHP İl Yönetimi disiplinlik!”

Şehit yakınından CHP'li Tunç Soyer' tepki: Ayrı bayrak isteyen buraya gelmesin