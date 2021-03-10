“İzmir ve Karabağlar’ı KAZANACAĞIZ”

KARABAĞLAR ve Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Fırat Eroğlu, 2024 yılında İzmir'i ve Karabağlar'ı alacaklarına dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdiklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm meclis üyeleri ile tam saha presle çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Eroğlu, "Siyaset yapmıyoruz, vatandaşın gönlüne girmek için çalışıyoruz. Biz TOKİ ile dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olsun diyoruz, onlar 'yaptırmayız' diyorlar. Aramızdaki fark bu" diye konuştu.