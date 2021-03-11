İzmir'de su kesintisi 11 Mart Perşembe

Su ve elektrik kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU günlük su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mart Perşembe İzmir su kesintisi detayları....
İZMİR SU KESİNTİSİ 11 MART PERŞEMBE
ÖDEMİŞ CEVİZALAN, EMİRLİ
11.03.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OCAKLI, OĞUZLAR, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR
11.03.2021 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI 29 EKİM
11.03.2021 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AHMETLİ, SAĞLIK, YENİKÖY
11.03.2021 saat 08:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
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