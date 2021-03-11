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İzmir'de su kesintisi 11 Mart Perşembe

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU'nun raporuna göre su kesintisi kimi bölgelerde 8 saati bulacak. Kesintiden etkilenecek olan ilçelerde vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mart Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

11.03.2021, 09:01