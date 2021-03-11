  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 11 Mart Perşembe

'de su kesintisi 11 Mart Perşembe

'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. 'nun raporuna göre su kesintisi kimi bölgelerde 8 saati bulacak. Kesintiden etkilenecek olan ilçelerde vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mart Perşembe detayları...

İzmir'de su kesintisi 11 Mart Perşembe

11.03.2021, 09:01

Su ve elektrik kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU günlük su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mart Perşembe İzmir su kesintisi detayları....

İZMİR SU KESİNTİSİ 11 MART PERŞEMBE

ÖDEMİŞ CEVİZALAN, EMİRLİ
11.03.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OCAKLI, OĞUZLAR, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR
11.03.2021 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI 29 EKİM
11.03.2021 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI AHMETLİ, SAĞLIK, YENİKÖY

11.03.2021 saat 08:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de su kesintisi 11 Mart Perşembe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.