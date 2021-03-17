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'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

'in ilçesinde gençlere uyuşturucu madde satan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 14 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
İHA

17.03.2021, 17:51

Torbalı ilçe merkezi ve Ayrancılar Mahallesi'nde gençlere uyuşturucu madde satan çıkar amaçlı suç örgütünün çökertilmesine yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Aralık ayından bu yana çalışma yürüten İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı, belirlenen adreslere bugün operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Ayrancılar Mahallesi'nde 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, suç örgütü üyesi 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1,5 kg. metamfetamin maddesi, 1,5 kg kubar esrar, 9 adet uyuşturucu hap ve bir miktar kenevir tohumu, uyuşturucu madde içme aparatları ile hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 57 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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