Hizmet değil heykel belediyeciliği!

İzmir'in sokakları çamur ve çukurlarla doluyken yıllardır tek icraatı heykel dikmek olan CHP'li belediyeler yine yapacağını yaptı. Geçen hafta sonu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Karşıyaka Örnekköy'de katılacağı tören alanına giden yolu apar topar asfaltlatan Karşıyaka Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Cemil Tugay, bozuk yollardan dert yanan vatandaşa aldırmayıp heykel açılışı yaptı.

TUGAY HEYKEL SEVDALISI ÇIKTI

Heykel sevdasına düşen her CHP'li diğerbaşkanlar gibi Tugay'ın da salgınla mücadele eden tüm sağlık çalışanları anısına Karşıyaka'da heykel yaptırması tepki çekti. 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen heykel açılışına CHP İzmir vekilleri ve meclis üyelerinin ilgisi büyük oldu.

Karşıyaka'nın köstebek yuvası yolları düzeltilmezken Tugay'ın heykel açılışı yapması tepki çekti.



YOLLAR KÖSTEBEK YUVASI

Karşıyaka 7403 sokak ve çevresindeki diğer sokakların hali ise görenleri Tugay'ın aymazlığı ile şaşkına çevirdi. Halen asfaltlanmayan hatta parke taşı bile döşenmeyen yolların hali köstebek yuvasını andırırken, son yağmurla birlikte bu cadde ve sokaklardaki çukurların da birer küçük gölete dönüştüğü görüldü.





VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

KARŞIYAKA Belediyesi'nin diktiği heykele sosyal medyadan tepki yağdı. Özhan Uluç, "İşte budur. Karşıyaka Belediyesi siperlikli ve maskeli heykel yaparak ilçemize gelmiş geçmiş en büyük hizmeti yapmış oldu. Allah'a şükürler olsun ki bugünleri gördük, gözümüz açık gitmeyiz artık. İyi ki bu insanları seçtik. Heykel yapmayı bırakırlarsa biz ne yaparız. Heykelloji rejimi" dedi. Semin Dar ise, "Tersane'den Bostanlı'ya trafik sorunu bitti çok şükür. Çarşamba günkü Yunuslar'dan Bostanlı Pazarı'na 3 şeritten tek şeride işkence meselesi çözülmüş oldu. Yamanlar Dağı'ndan denize kadar tüm dereler ıslah edildi ve oy uğruna dere yatağına yapılan evler yıkılıp, taşkınlar ve olası sel felaketlerinin önüne geçildi, artık birkaç dönem daha seçilebilir" diye konuştu.





ÇİĞLİ BELEDİYESİ AÇILIŞ TÖRENİ İÇİN AĞAÇLARI SÖKTÜ

CHP'Lİ Çiğli Belediyesi de Atatürk Mahallesi 8841 ile 8809/12 sokağın kesişimine diktiği Atatürk heykelinin açılışı öncesi ağaç katliamı yaptı. 18 Mart'ta açılışı yapılacak olan heykelin çevresindeki 10-15 yıllık ağaçlar iddialara göre tören alanında görüntü kirliliği yaratacağı gerekçesi ile tek tek söküldü. Duruma tepki gösteren çevre sakinleri, "Belediye sokağımızdaki 10-15 yıllık ağaçları katletti" dedi.

Metin BURMALI

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