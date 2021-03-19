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Haberler İzmir Basmane Tren Garı'nda seferler yeniden başlıyor

'nda seferler yeniden başlıyor

'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında seferlerine ara verilen yarın seferlerine tekrar başlıyor. Seferlerde, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yolcu alımı uygulanacak.

Basmane Tren Garı'nda seferler yeniden başlıyor
İHA

19.03.2021, 14:26

Ege Bölgesi'nin demiryolu ulaşımında büyük öneme sahip Basmane Tren Garı'nın seferlerine, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ara verilmişti. Basmane Tren Garı, 20 Mart günü seferlerine kaldığı yerden devam edecek.

Seferler; Basmane-Aydın, Basmane- Denizli, Basmane-Ödemiş, Basmane-Tire, Basmane-Uşak, Basmane-Alaşehir güzergahlarına gerçekleştirilecek.Seferlerde, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yolcu alımı uygulanacak.

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