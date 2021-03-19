Ege Bölgesi'nin demiryolu ulaşımında büyük öneme sahip Basmane Tren Garı'nın seferlerine, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ara verilmişti. Basmane Tren Garı, 20 Mart günü seferlerine kaldığı yerden devam edecek.
Seferler; Basmane-Aydın, Basmane- Denizli, Basmane-Ödemiş, Basmane-Tire, Basmane-Uşak, Basmane-Alaşehir güzergahlarına gerçekleştirilecek.Seferlerde, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yolcu alımı uygulanacak.60 milyonluk hayalet stat! Sadece 1 yıl kullanıldı
Basmane Tren Garı'nda seferler yeniden başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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