Çeşme açıklarında can pazarı! Lastik botun batması sonucu 3 sığınmacı öldü

İzmir'de Çeşme'den denize açılan lastik bot, henüz bilinmeyen bir nedenle battı.

Durumun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik ekiplerince 3 kişi kurtarıldı.

Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.

Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.

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