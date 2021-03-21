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Haberler İzmir 2,5 metrelik kılıç balığı 1 saatte satıldı

2,5 metrelik kılıç balığı 1 saatte satıldı

2,5 metrelik kılıç balığı 1 saatte satıldı

21.3.2021

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde yakalanan ve 2.5 metre uzunluğunda, 98 kilogram ağırlığında olan kılıç balığı, Fikret Uzkuç tarafından Denizli'ye getirildi. Pazarın bir anda gözdesi olan kılıç balığı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflandı. Kılıç balığı 1 saat içerisinde vatandaşlar tarafından satın alındı. Balığın kilosu 100 TL'den satılırken bütün bir halde satışa sunulduğunda yaklaşık 9 bin 800 TL'ye kadar fiyatının çıktığı öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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