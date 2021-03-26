Başkan Soyer kamuoyundan gelen yoğun tepki üzerine ihaleyi iptal etmek zorunda kalırken dün bir açıklama yapan Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na tepki gösterdi.
'BAŞKAN SOYER KUŞKU YARATTI'
AYSEVER, Soyer'in "okur yazarlık" atölyesine ilişkin yaptığı açıklamasında ayrıntı vermediği için ücret üzerinden karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtti. Aysever, "Sayın Tunç Soyer, maalesef süreci açıklamayarak kuşku yarattı. Sayın Soyer'i arayıp düzeltilmesini rica ettim. Halen de bekliyorum hakikatin kamuoyuna aktarılmasını" dedi.
'RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL'
AYSEVER Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söz edilen rakamlar asla doğru değildir. Yazarlık, TV programcılığı, atölye çalışması, tiyatro dışında faaliyetim yoktur. Medyada arkadaşlara çağrımdır, herkes mal varlığını açıklasın" ifadesini kullandı.
Aysever’den Soyer’e tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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