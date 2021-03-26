Haberler İzmir Aysever’den Soyer’e tepki

Aysever’den Soyer’e tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, gazeteci Enver Aysever'in okur yazarlık atölyesinde ders vermesi şartıyla çıktığı ve 238 bin lira ile sonuçlanan ihale konusundaki tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

26.3.2021