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Haberler İzmir Aysever’den Soyer’e tepki

Aysever’den Soyer’e tepki

Belediye Başkanı 'in, gazeteci 'in okur yazarlık atölyesinde ders vermesi şartıyla çıktığı ve 238 bin lira ile sonuçlanan ihale konusundaki tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

Aysever’den Soyer’e tepki

26.3.2021

Başkan Soyer kamuoyundan gelen yoğun tepki üzerine ihaleyi iptal etmek zorunda kalırken dün bir açıklama yapan Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na tepki gösterdi.

'BAŞKAN SOYER KUŞKU YARATTI'
AYSEVER, Soyer'in "okur yazarlık" atölyesine ilişkin yaptığı açıklamasında ayrıntı vermediği için ücret üzerinden karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtti. Aysever, "Sayın Tunç Soyer, maalesef süreci açıklamayarak kuşku yarattı. Sayın Soyer'i arayıp düzeltilmesini rica ettim. Halen de bekliyorum hakikatin kamuoyuna aktarılmasını" dedi.

'RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL'
AYSEVER Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söz edilen rakamlar asla doğru değildir. Yazarlık, TV programcılığı, atölye çalışması, tiyatro dışında faaliyetim yoktur. Medyada arkadaşlara çağrımdır, herkes mal varlığını açıklasın" ifadesini kullandı.

CHP'li belediyeler, Enver Aysever'e çalışmış Vatandaşların tepkisi Soyer'e geri adım attırdı! Enver Aysever'e yapılacak olan 238 bin 500 liralık ödeme iptal edildi!

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