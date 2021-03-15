Vatandaşların tepkisi Soyer'e geri adım attırdı! Enver Aysever'e yapılacak olan 238 bin 500 liralık ödeme iptal edildi!

Belediye ile Enver Aysever arasında yapılan ihalenin basına yansımasının ardından vatandaşlar duruma tepki göstermiş, 'sadece 18 günlük bir etkinlik için 238 bin lira ödeme yapılmasını akla sığmayacak bir iş' olarak nitelendirmişti. Tunç Soyer de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ihalenin iptalini duyurdu.

"İPTAL TALİMATI VERDİM"

Soyer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gazeteci Yazar Enver Aysever'le Yaşam Boyu Eğitim başlıklı hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda Belediyemiz adına açıklama yapılmıştır. Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Sözkonusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim. Saygılarımla."

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı içinde 'Yaşam Boyu Eğitim Projesi' kapsamında okur-yazarlık eğitimi verme kararı almıştı. Okur-yazarlık kursu kapsamında, 18 yaşın üstünde 20 kişi eğitim görmesi planlanırken, belediyenin proje için 238 bin 500 liralık ihale açtığı ve gazeteci Enver Aysever ile sözleşme imzaladığı iddiaları tartışma konusu olmuştu.

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