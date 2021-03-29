Soyer kendisini övene kesenin ağzını açtı

3 yılda yapılan ihalelerin bedelinin her yıl arttığı görüldü. İhalelerde 2019'da 120 bin lira ödenirken bu miktar 2020'de 270 bine, 2021'de ise 332 bin 500 TL'ye çıktı. Belediye ve başkanın övülmesi için 3 yılda 700 bin TL'den fazla harcama yapılmış oldu.