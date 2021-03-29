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Haberler İzmir Soyer kendisini övene kesenin ağzını açtı

kendisini övene kesenin ağzını açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada pozitif algı oluşturmak için kesenin ağzını açtı. Belediyenin 2019'dan bu yana sosyal medya çalışmaları için ayırdığı bütçe ortaya çıktı.

Soyer kendisini övene kesenin ağzını açtı

29.3.2021

3 yılda yapılan ihalelerin bedelinin her yıl arttığı görüldü. İhalelerde 2019'da 120 bin lira ödenirken bu miktar 2020'de 270 bine, 2021'de ise 332 bin 500 TL'ye çıktı. Belediye ve başkanın övülmesi için 3 yılda 700 bin TL'den fazla harcama yapılmış oldu.

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