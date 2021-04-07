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Haberler İzmir İzmir'de 9 flamingo neden öldü! Laboratuvar sonuçları çıktı

'de 9 neden öldü! Laboratuvar sonuçları çıktı

'in Bayraklı ilçesi sahilinde telef olmuş halde bulunan 9 allı turnada () kuş gribine rastlanmadığı bildirildi. Toksikolojik testlerinin ise henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

İzmir'de 9 flamingo neden öldü! Laboratuvar sonuçları çıktı

07.04.2021, 14:53

Kuşların ölüm nedeninin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde yapılan incelemeler sürüyor.

Laboratuvardaki viral incelemede flamingolarda kuş gribine (avian influenza) rastlanmadı. Kuşların zehirlenme sonucu ölüp ölmediğinin belirlenmesine ilişkin yapılan toksikolojik testlerinin ise henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Korum ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne 27 Mart'ta Bayraklı sahilinde ölü flamingoların bulunduğu bildirilmişti. Alanda araştırma yapan ekipler, telef olmuş 9 flamingoyu Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürmüştü.

Burada soğuk hava deposunda tutulan kuşlardan alınan numuneler, ölüm nedenin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmişti.

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