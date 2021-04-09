Heykelci zihniyetin İzmir’e faydası yok

İzmir'de sınıfta kalan belediyecilik anlayışı bir kez daha Türkiye gündemine geldi. Kentte geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönem de heykel belediyeciliği ön plana çıktı. 31 Mart 2019'daki yerel seçimde göreve gelen CHP'li belediye başkanları da kendilerinden öncekiler gibi "heykel" yapımına yöneldi. En son Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, geçtiğimiz 20 Mart'ta Buca Belediyesi tarafından yaptırılan gazeteci yazar Bekir Coşkun'un heykelini ziyaret etmesiyle gündeme geldi. Soyer'in Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte selzedeleri ziyaret etmek yerine heykeli görmeye gitmesi büyük tepki çekti.



ÇALIŞTAYA BÜYÜK TEPKİ

Tunç Soyer'in 14 Eylül 2019'da İzmir'in 7 ilçesinde evlere 10 saat su verilemediği bir dönemde düzenledikleri Uluslararası Heykel Çalıştayı'nı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurması da büyük tepki çekmişti. Soyer, pandemi sürecinde Kovid-19 vakasının bakılmadığı Eşrefpaşa Hastanesi'nin duvarına da 'Corona Kahramanları' temalı anıt yaptırmıştı.



KARŞIYAKA

Uzun borular şeklindeki heykeli gören şaşırıyor.



DEPREM YERİNE HEYKELE

İzmir'de heykellere karşı aşırı ilgi duyan belediye başkanları Tunç Soyer ile de sınırlı değil. Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ da 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin yaşandığı günlerde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli'ni değiştirmenin derdine düşmüştü. Bornova Belediyesi 4 Kasım'da Atatürk heykelini kaldırmış ve daha büyüğüyle değiştireceğini duyurmuştu. Olay büyük tepki çekti. Yeni Asır da konuyu "Bu neyin kafası?" başlığıyla manşet yapmıştı.



600 BİN LİRALIK MALİYET

Öte yandan, Bornova'daki yeni heykelin 493 bin TL ödenerek yaptırıldığı öğrenildi. Heykel için ayrıca belediyenin kendi şirketi İZBAŞ A.Ş'ye 92 bin 500 bin lira ödeyerek kaide yaptırdığı belirtildi. CHP'li İduğ, meydana ayrıca bir de Meçhul Kadın Heykeli dikti.

BORNOVA

CHP'li İduğ, meydana Meçhul Kadın Heykeli dikti.



GÖREN ŞAŞIRIP KALIYOR

İzmir'de en dikkat çekici heykel icraatlarından birine Karşıyaka'da imza atıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Soğukkuyu'da bir iş adamına yaptırdığı uzun borular şeklindeki heykel, görenleri hayrete düşürüyor. Çünkü bir çok kişi bu heykele bir anlam yükleyemiyor. Karşıyaka Belediyesi de pandemiyi bile takmayarak geçtiğimiz 20 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde 3. Taş Heykel Sempozyumu'nu düzenledi. İlçenin yollarının bozuk olduğunun gündeme geldiği geçtiğimiz günlerde belediyenin siperlikli sağlık çalışanı heykeli dikmesi de tepki çekmişti.



KENDİSİNİN VE EŞİNİN HEYKELİNİ YAPTIRMIŞTI

TORBALI'da daha önceki dönemlerde de belediye başkanlığı yapan CHP'li İsmail Uygur, 2006 yılında Türkiye'nin gündemine ilçedeki bir heykel tartışmasıyla gelmişti. Yaptırılan Atatürk Heykeli'nin yanına kadın ve erkeği sembolize etmek için konulan heykellerin CHP'li Uygur ve eşi Afet Uygur'a benzediği anlaşılmıştı.



KARŞIYAKA'YA 7 MİLYON LİRALIK ANIT DİKTİLER

KARŞIYAKA Belediyesi'nin CHP'li eski Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, gelen tüm itirazlara rağmen ilçe halkının bağışlarıyla yapılan 45 yıllık Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nı yıkmıştı. Akpınar, 15 metrelik anıtın yerine 42 metrelik yeni bir anıt dikmişti. Yeni anıtın yaklaşık 7 milyon liralık maliyeti de büyük tepki toplamıştı.



İZMİR'E YAKIŞMIYOR

İZMİR'DE en çok dikkat çeken heykellerden biri Karabağlar'da çevreyolu kenarında yer alan dev Nasreddin Hoca Heykeli. İzmir'le hiçbir ilgisi olmayan dev heykel CHP'li eski Başkan Sıtkı Kürüm zamanında dikildi. Şimdiki CHP'li Başkan Muhittin Selvitopu da heykelin dışını yeşillendirdi.





ÇİĞLİ AYAĞA KALKIYORMUŞ!

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, daha önce düzenledikleri heykel kursunu duyurmak için yaptığı paylaşım ve hazırlattığı afişle büyük yankı uyandırdı. Gümrükçü'nün paylaştığı afişte heykel kursu için "Çiğli ayağa kalkıyor sen oturuyorsun. KALK GEL HEYKEL" sloganını kullanması dikkat çekti.





SELÇUK'A TANRIÇA HEYKELİ

SELÇUK Belediye Başkanı CHP'li Filiz Cerit Sengel, heykel icraatıyla dikkat çeken başkanlardan biri. Sengel, geçtiğimiz haftalarda ilçeye Yunan Zafer Tanrıçası Nike'den esinlenerek stilize edilen "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" heykelinin açılışını yaptı. Sengel, ilçedeki Artemis heykelini de yeni yerinde Tunç Soyer ile birlikte açmıştı.

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