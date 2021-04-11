Murteke dirilmek istiyor

İzmir'in 5 Roman mahallesinden biri olan Ege Mahallesi, Rumca adıyla Mortakia (ölüler diyarı) artık yeniden ayağa kalmak istiyor. Murteke ya da Tenekeli mahalle adlarıyla da bilinen semtin insanları, mahallede uyuşturucu satışı yapılmasından rahatsız.

'KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN OLACAK'

5 bin nüfuslu mahallede 30 kişinin uyuşturucu satmak suçundan cezaevinde olduğunu söyleyen Ege Mahallesi Muhtarı Özer Kaleli, "Mahallemiz yakında kentsel dönüşüme girecek. Bu sayede mahalle halkı için yeni istihdam alanları doğacak ve insanlarımız daha iyi koşullarda yaşayacağı için uyuşturucu tarihe karışacak. Murteke adı artık uyuşturucu ile anılmayacak. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabileceğiz. Tüm umudumuz gerçekleştirilecek kentsel dönüşümde" dedi.

Kentsel dönüşümün, mahallenin dokusuna uygun şekilde yapılacağını söyleyen Özer Kaleli, "İnsanımızın kültürüne uygun olarak planlanan dönüşüm tamamlandığında burası, İzmirlilerin de uğrak yeri olacak. Vatandaşlar mahallemize kültürel geziler de düzenleyecek. Her Hıdırellez'de dışarıdan insanlar gelip burada düzenlenen eğlencelere ortak olacak" dedi.

PAZAR MÜŞTERİSİ AZALDI

Mahallede pandemiden önce cumartesi ve pazar günleri kurulan bit pazarının salgın yüzünden artık sadece perşembe günleri açıldığını söyleyen muhtar Kaleli, "Eskiden cumartesi ve pazar günleri buralar, mahalle dışından gelen insanlarla dolup taşıyordu. Ne zaman ki adımız uyuşturucu ile kirlendi ve emniyet güçleri tarafından sürekli kontrol altına alınmaya başladı; o zamandan bu yana pazara gelen müşteri sayısında azalma oldu.

Üstelik sadece müşteri değil, tezgah açmak isteyen esnaf da çekiniyor, korkuyor. Oysa ki burada çok güzel bir pazaryeri oluşturduk. İki katlı, kapalı bir pazaryerine sahibiz. Otopark sorunu olmayan pazaryerimiz 7/24 kameralarla izleniyor. Güvenlik konusunda bir sıkıntı yok. Müşteriler ve esnaf buraya gönül rahatlığıyla gelebilir" diye konuştu.

KURSLAR İÇİN MALZEME DESTEĞİ BEKLİYORLAR

MAHALLENİN kadınlarına yeni iş sahaları yaratmak için dikiş, nakış, makyaj gibi kurslar açtığını ancak pandemi nedeniyle bu kurslara ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Özer Kaleli, "Kurslar için gerekli malzemeleri muhtarlık gelirleriyle alıyoruz. Bu konuda bize malzeme desteği de sağlanırsa çok mutlu oluruz. Kadınlarımızın ne kadar güçlü olduğunu ve istediklerinde her işi yapabildiklerini göstermek istiyoruz" dedi.

Mahalleye verilen Murteke ismi Rumca'dan geliyor. Rivayete göre burada eskiden bir Rum mezarlığı varmış ve bu mezarlığa Mortakia yani ölüler diyarı deniyormuş. Bu isim o günden bu yana kullanılmaya devam ediyor.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER