Büyük ikramiye İzmir'e çıktı! Süper Loto'dan 1 kişiye 19 milyon 944 bin lira

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21:30'da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından yayınlanıyor.



1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.



Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.



Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, "İzmir, Gaziemir'e isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin" denildi.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi.

İşte bugün çekilen Süper Loto'da kazandıran rakamlar...

Süper Loto'da 19 milyon 944 bin 580 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu.



15 Nisan 2021 Süper Loto sonuçları



SON ÇEKİLİŞ SONUCU

Çekiliş no: 45 15/04/2021 - 21:30