İzmir için harekete geçildi: Körfez’e surff temizliği!

Dünyayı Antalya'da buluşturan COP31'de İzmir'in yıllardır kanayan yarası Körfez'deki kirliliğe çare olacak bir oturum gerçekleşti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum liderliğinde yerel yönetimlerin finansmana erişimi ve uluslararası iş birliklerinin değerlendirildiği oturumda Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Faaliyeti (SURFF) kapsamında oluşturulan Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'ndan Körfez için de hayati bir protokol çıktı.
HİSSEDİLİR FARK OLACAK'
OTURUMA katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fransız Kalkınma Bankası ile imzalanan protokolle Körfez'in temizliği için önemli bir finansman desteği sağlandığını açıkladı.
SURFF'ün aslında eylülden beri süren bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydeden Tugay, "Körfez İzmir'i İzmir yapan özelliklerinden biri. Son 1.5 yıldır sürekli iyiye gidiyoruz. Birkaç sene içerisinde inanılmaz fark hissedilecek. Çalışmalar en hızlı şekilde yapılacak" diye konuştu.