İzmir için harekete geçildi: Körfez’e surff temizliği!

SURFF'ün aslında eylülden beri süren bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydeden Tugay, "Körfez İzmir'i İzmir yapan özelliklerinden biri. Son 1.5 yıldır sürekli iyiye gidiyoruz. Birkaç sene içerisinde inanılmaz fark hissedilecek. Çalışmalar en hızlı şekilde yapılacak" diye konuştu.

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