Emekliye İzmir bedava! Cebinizden tek kuruş çıkmasın: Kimliğinizi gösterip gezebileceğiniz 5 yer

Son dakika İzmir haberleri... Evde oturmak yok! İzmir'de emeklilerin cebinden tek kuruş çıkmadan gezebileceği, dinlenebileceği ve kültürle buluşabileceği en iyi 5 ücretsiz mekanı listeledik. Kimliğinizi yanınıza almayı unutmayın!
1. İZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ
65 yaş ve üstü tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri tamamen ücretsizdir.
Bahri Baba Parkı içerisindeki bu tarihi durakta, Ege bölgesinin zengin antik geçmişine ışık tutan heykelleri, lahitleri ve eşsiz eserleri sıra beklemeden gezebilirsiniz.
Ziyaretçiler, müzenin ferah salonlarında sakin bir tarih turu yapma imkanı bulur.
2. İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI RESİM HEYKEL MÜZESİ
Alsancak'ın tarihi Tekel Fabrikası kompleksinde yer alan bu modern kültür kompleksi, 65 yaş üstü misafirlerini ücretsiz olarak ağırlar.
20. yüzyıl Türk resim ve heykel sanatının en seçkin örneklerini inceleyebilir, devasa kompleksin içindeki kütüphane ve sergi salonlarında vakit geçirebilirsiniz.
Yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla yaşlı dostu bir mimariye sahiptir.
3. AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Kültür ve sanattan kopmak istemeyen emekliler için İzmir'in en prestijli merkezlerinden biridir.
Merkezde düzenlenen bazı sergiler, atölyeler ve açık etkinlikler ücretsiz olarak ziyaret edilebilir; ayrıca konser biletlerinde emeklilere özel indirimler uygulanır.
Geniş ve ferah salonlarında sanatla iç içe, huzurlu bir gün geçirmek için idealdir.
4. KÜLTÜRPARK İZMİR
Şehrin tam kalbinde, devasa ağaçların gölgesinde ve tamamen ücretsiz olarak açık havada yürüyüş yapabileceğiniz en büyük yeşil alandır.
Sabah saatlerinde sakinlik arayan emekliler için kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapma ve banklarda dinlenme imkanı sunar.
İçerisindeki bazı kültürel yapılar ve sergi alanları yıl boyunca ücretsiz ziyaret edilebilir.
İ5. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI
Çiğli'de geniş bir arazi üzerine kurulu olan bu devasa park, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ücretsiz ziyaret imkanı sunar.
Şehrin gürültüsünden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirmek, yüzlerce türü gözlemlemek ve sakin yürüyüş yollarında soluklanmak için harika bir rotadır.
Özellikle torunlarıyla vakit geçirmek isteyen emekliler için sıklıkla tercih edilen noktalardandır.