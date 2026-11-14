Emekliye İzmir bedava! Cebinizden tek kuruş çıkmasın: Kimliğinizi gösterip gezebileceğiniz 5 yer

3. AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ

Kültür ve sanattan kopmak istemeyen emekliler için İzmir'in en prestijli merkezlerinden biridir.

Merkezde düzenlenen bazı sergiler, atölyeler ve açık etkinlikler ücretsiz olarak ziyaret edilebilir; ayrıca konser biletlerinde emeklilere özel indirimler uygulanır.

Geniş ve ferah salonlarında sanatla iç içe, huzurlu bir gün geçirmek için idealdir.