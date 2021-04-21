  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Karaburun Belediye Başkanı ifade verdi

Karaburun Belediye Başkanı ifade verdi

İZMİR Karaburun'da CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, akrabalarını belediyeye alma ve gerçeğe aykırı belge düzenleme iddiaları üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi.

Karaburun Belediye Başkanı ifade verdi

21.4.2021

Başkan Erdoğan'ın savcının yanında yaklaşık 1.5 saat kaldığı belirtildi. Savcının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önce Erdoğan ve bazı belediye personeli hakkında 2 konuda verdiği soruşturma izni çerçevesinde ifade aldığı kaydedildi. Bu iki konudan birinin Erdoğan ve ekibinin Mordoğan Meydanı düzenleme ve parke taş döşeme ihalesini CHP'li bir Meclis üyesinin şirketine vermesi ve gerçeğe aykırı belge düzenleyerek taşeron şirkete ödeme yapıldığı iddiası olduğu belirtildi.

AKRABALARA KIYAK
DİĞER soruşturma konusunun ise, Erdoğan'ın yakın akrabalarını belediyede "yüksek maaşla" işe yerleştirdiği iddiasıyla ilgili olduğu öğrenildi. Bakanlık müfettişleri CHP'li Erdoğan'ın şirket işçisi olarak işe aldığı hala kızı Yıldız Sedef'in gayri resmi müdür ünvanını kullandığını ve 7 bin 500 lira maaş aldığını rapor etmişti. Başkanın yeğeni Derya Efe Girgin'e de gayri resmi müdür olarak 4 bin 750 lira maaş ödendiği tespit edilmişti.

ERHAN GÜLENÇ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karaburun Belediye Başkanı ifade verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.