Karaburun Belediye Başkanı ifade verdi

Başkan Erdoğan'ın savcının yanında yaklaşık 1.5 saat kaldığı belirtildi. Savcının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önce Erdoğan ve bazı belediye personeli hakkında 2 konuda verdiği soruşturma izni çerçevesinde ifade aldığı kaydedildi. Bu iki konudan birinin Erdoğan ve ekibinin Mordoğan Meydanı düzenleme ve parke taş döşeme ihalesini CHP'li bir Meclis üyesinin şirketine vermesi ve gerçeğe aykırı belge düzenleyerek taşeron şirkete ödeme yapıldığı iddiası olduğu belirtildi.

AKRABALARA KIYAK

DİĞER soruşturma konusunun ise, Erdoğan'ın yakın akrabalarını belediyede "yüksek maaşla" işe yerleştirdiği iddiasıyla ilgili olduğu öğrenildi. Bakanlık müfettişleri CHP'li Erdoğan'ın şirket işçisi olarak işe aldığı hala kızı Yıldız Sedef'in gayri resmi müdür ünvanını kullandığını ve 7 bin 500 lira maaş aldığını rapor etmişti. Başkanın yeğeni Derya Efe Girgin'e de gayri resmi müdür olarak 4 bin 750 lira maaş ödendiği tespit edilmişti.

ERHAN GÜLENÇ