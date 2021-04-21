PKK üyeliğinden aranıyordu! İzmir'de yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde PKK/KCK/YPG terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında PKK/KCK/YPG terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu H.M'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, zanlıyı kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Örgüte finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli yakalandı İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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