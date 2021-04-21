  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir PKK üyeliğinden aranıyordu! İzmir'de yakalandı

PKK üyeliğinden aranıyordu! 'de yakalandı

'in ilçesinde PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.

PKK üyeliğinden aranıyordu! İzmir'de yakalandı
AA

21.04.2021, 16:21

İzmir'in Menderes ilçesinde PKK/KCK/YPG terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında PKK/KCK/YPG terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu H.M'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, zanlıyı kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Örgüte finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli yakalandı İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PKK üyeliğinden aranıyordu! İzmir'de yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.