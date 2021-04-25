30 milyon dolar istedi 50 milyon liraya düştü

Türkiye'nin sayılı gıda ve tekstil sanayicilerinden İzmirli iş insanı Rıza Akça ve eşi Kudret Akça'nın şok boşanma davasının detaylarına Yeni Asır ulaştı. Kendisini Rus kızları ile aldattığını ileri sürdüğü 40 yıllık eşi Rıza Akça'ya boşanma davası açan Kudret Akça'nın 4 yıllık boşanma davası sürecinde daha önce 30 milyon dolar istediği, ardından bu miktarı 50 milyon liraya düşürdüğü öğrenildi. Ailenin yakınlarından alınan bilgiye göre iş insanı Akça'nın eşine İstanbul'da satın aldığı evde oturduğu ve Alsancak'ta lüks bir rezidansta ev ve Çeşme'de lüks bir yazlık verdiği Kudret Akça'nın hiçbir şekilde anlaşmaya yanaşmadığı iddia edildi. Rıza Akça ise eşiyle 4 yıldır boşanma sürecinde olduklarını belirterek, konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

DAVA İZMİR'DE AÇILDI

İzmir ve Denizli'de magazin, iş ve cemiyet hayatının yakından tanıdığı Akça ailesinin boşanma davası büyük yankı uyandırdı. Mendereres Tekstil başta olmak üzere gıda ve enerji dahil birçok sektörde önemli yatırımları bulunan Rıza Akça'ya 40 yıllık eşi Kudret Akça'nın, kendisini aldattığı gerekçesiyle İzmir 15. Aile Mahkemesi'nde boşanma dava açması duyanları şoke etti. İşadamının eşi Kudret Akça, eşinin haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünü belirterek açtığı davaya Hilton Oteli'ndeki kayıtları da sundu ve eşinin konakladığı odada iki Rus kadınla birlikte kaldığını kanıtlayan belgeleri, avukatı aracılığıyla mahkemeye sundu. Öfkeli kadının, eşinin mesajlarını da dava dosyasına eklettiği ileri sürülürken, Rıza Akça'nın bir yakının verdiği bilgiye göre, ünlü işadamının söz konusu odada kendisinin kalmadığı, odayı kendi adına, İstanbul'dan gelen arkadaşları için tuttuğu iddia edildi.

KİRALARI TOPLUYOR

RIZA Akça'nın eşine boşanma anlaşmasının ardından ipotekli evi hemen vereceği ancak eşinin bir türlü anlaşmaya yanaşmadığı, Akça'nın eşine Çeşme'de lüks bir yazlık ve Alsancak'ta bir rezidansta daire verdiği, bu iki gayrimenkulü kiraya veren Kudret Akça'nın sadece Çeşme'deki yazlıktan yıllık 350 bin lira gelir eldi ettiği öne sürüldü.

AYLIK 200 BİN NAFAKA

EŞİNİN şirket adına ipotekli olan oturduğu evle ilgili de kendisine mağduriyet yaşattığını öne süren Kudret Akça, 3 çocuğunun babası Akça'dan aylık 200 bin lira tedbir nafakası ile 50 milyon lira maddi tazminat talebinde bulundu. 4 yıldır süren anlaşmazlık sürecinde Kudrat Akça'nın önce 30 milyon dolar tazminat talep ettiği, sonra 50 milyona düşürdüğü öğrenildi.

FATİH ŞENDİL