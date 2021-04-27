İzmir’e şehit ateşi düştü! Pençe - Yıldırım Harekatı'ndan kahreden haber

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, Nirvaseytü bölgesine araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın (27) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenin ardından memleketi İzmir'e gönderildi.





Irak'ın Kuzeyindeki Nirvaseytu bölgesin yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Nirvaseytü bölgesinde araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak Şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Kamonda Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Hakkari Üniversitesi Röktürü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı.





Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu tabutun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan şehit Kıvık için dua okundu. Duanın ardından Şehit Teğgmen'in cenazesi silah akadaşlarının omuzlarında helikoptere konuldu. Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanına gönderilen Şehit Kıvık'ın cenazesi, buradan da uçakla memleketi İzmir'e uğurlanacak.

3 kardeşten en büyüğü olduğu öğrenilen Mehmet Kıvık'ın şehadet haberi yakınlarını yasa boğdu. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu belirtilen Kıvık'ın cenazesinin, sabah Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenecek askeri törenin ardından İzmir'e gönderileceği ve öğle namazına müteakip Özdere Orta Mahalle Camiindeki cenaze namazının ardından Orta Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.





Bu arada İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit Teğmen Mehmet Kıvık ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal operasyonunda hain terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'ye basarak şehit düşen İzmirli Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına metanet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun"