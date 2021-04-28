TOKİ Başkanı binaları gezdi! İzmir’deki deprem konutlarının inşası sürüyor

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiği büyük depremde birçok bina yıkılmış veya ağır hasar almıştı. Depremin ardından yapılan incelemeler ve hazırlanan projeler doğrultusunda binaların yerinde ve rezerv alanda inşasına başlanılmıştı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da, inşa edilen konutları yerinde incelemek için İzmir'e geldi. İlk olarak Bayraklı ilçesinin merkezindeki inşaatları gezen Ömer Bulut, daha sonra rezerv alan olarak belirlenen ve bin 700 konutun inşasına başlanılan alanı gezdi. Ömer Bulut'a, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak ve beraberindeki heyet eşlik etti.





AĞUSTOS AYINDA İLK TESLİMLER BAŞLIYOR

Rezerv alanda açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Bulut, İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Ömer Bulut, "Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız koordinasyonda süratle çalışmalara başladık. Toplamda hasar alan 65 blok vardı. O bloklar depremin ilk anlarında tespitler yapılarak yıkıldılar. Biz de projeleri tamamladıktan sonra süratle inşaatlara başladık. Bayraklı'nın zemini taşıma gücü açısından çok zayıf bir zemin. Orada inşaatların temeli için hem fore kazık hem de zemin emniyetini güçlendirecek tedbirleri aldık. Binalarımız yükseliyorlar, hep beraber gezdik. Ağustos ayının başında ilk etapları teslim etmeye başlayacağız" dedi.





REZERV ALANIN ZEMİNİ GÜVENLİ

Konutların inşasının iki alanda yapıldığını belirten Ömer Bulut, "Bir kısmı yıkım olan yerlerde, diğer kısmı da rezerv konut alanında. Rezerv konut alanı, zemin yapısı açısından ve yeni bir şehircilik açısından çok uygun bir yer. İzmirliler burayı pek tanımıyor; ama burasının zemini sert, kaya. Zemin kazılırken makineler yerine patlatma işlemi yapılarak kazılıyor. Dolayısıyla zemin emniyeti açısından hiçbir problemimiz yok. Alan büyüklüğü açısından da 3 milyon 800 bin metrekarelik geniş bir alana sahip. Planlama açısından da çok rahat planlanabilen, yüzde 50'nin üzerinde yeşil alan ve sosyal donatı alanına sahip bir alan. Burada toplamda 8 bin 100 konut olacak. İlk etapta yapılacak konut sayısı 3 bin 500. Bugün itibariyle bin 700'e yakın konutun yapımı devam ediyor. Önümüzdeki hafta itibariyle de gerekli ihaleyi yaparak diğer etaplarla birlikte 3 bin 500'e tamamlamak için başlatmış olacağız. Yıkımın gerçekleştiği Bayraklı merkezinde ise bin 444 konutun inşaatı şu anda yükseliyor" dedi.





"DAİRELER MEKANSAL AÇIDAN ÇOK KULLANIŞLI"

İnşa edilen konutların özelliklerinden de bahseden Ömer Bulut, "Buradaki konutlar ağırlıklı olarak 3+1, çok az sayıda 2+1 ve 4+1 şeklinde. Mutfakları, salonları, balkonları ve tüm yaşam mekanlarıyla çok geniş ve ferah konutlar. 3+1 konutlar 127 metrekare, 2+1 konutların da neti 90 metrekare. İnsanlar tercih yaparken burayı pek bilmediklerinden dolayı kendilerini daha çok Bayraklı merkeze odaklamışlar. TOKİ başkanı olarak burasının çok yakın bir gelecekte daha cazip bir yer haline geleceğini söyleyebilirim. Zaten şehir hastanesi çok yakınımızda. Merkezdeki konutlarımız için zaman zaman metrekarelerin düştüğü hakkında tenkitler alıyoruz. Burada kullanılabilecek metrekarenin tamamı vatandaşımızın yararı için kullanıldı. Daireler mekansal açıdan çok kullanışlı. Siz bir 3+1 daire yaparsınız ama dairelerin ölü alanları çok olur, odaların büyüklükleri orantısız olur. Yani oradaki kayıplarınız buradaki 2+1 konuttan alacağınız konforun daha altında olabilir. Vatandaşlarımızın çok rahat ve huzur içinde oturabilecekleri daireler yapıldığını düşünüyorum. Ağustos ayı içerisinde teslimlere başlayarak yıl sonuna kadar etaplar halinde oradaki konutları da vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Rezerv alanda ise Ekim ayına doğru ilk teslimleri yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.