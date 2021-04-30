İzmir’de Zimem Defteri geleneği sürdürülüyor: Bakkallardaki borçları kapattılar

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Osmanlı'dan günümüze uzanan "Zimem (Veresiye) Defteri" geleneğini sürdürüyor. Bu uygulama kapsamında üyeler, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelere giderek, bakkaldaki borçlarını ödeyemeyen vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.





"OSMANLI'DAN TEVARÜS EDEN GELENEĞİ YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vakıf Medeniyeti inşa eden ecdadımızın Osmanlı'da en önemli geleneklerinden biri de Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasıydı. Bu uygulama ile veresiye defterindeki borçlar hayır sahipleri tarafından ödenir, Zimem Defterleri esnaftan satın alınırdı. Böylelikle borçlarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarlardı. Bu anlayış doğrultusunda milletinin istikbali için çalışan iş adamları olarak bizler de MÜSİAD İzmir üyelerimizle beraber Zimem Defteri uygulamasıyla, Osmanlı'dan tevarüs eden geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Yapılan bu uygulama ile üyelerimiz, esnafımızdan aldığı borç-veresiye defteri (Zimem Defteri) alarak ihtiyaç sahiplerinin hesabını kapatmış oldu. Kardeşinin derdiyle dertlenmeyi görev bilen bu mana ve ruhla Zimem Defteri uygulamasına katkıda bulunan MÜSİAD İzmir ailemize teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği nimetleri bizlere paylaşmayı öğreten bu kadim topraklara geri vermek, aziz milletimizle paylaşmak boynumuzun borcudur. İzmir'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Zimem defteri geleneği ile el uzatıyor, MÜSİAD İzmir ailemizi onların dualarıyla daha da büyüteceğimize inanıyorum" dedi.