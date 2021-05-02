Çiftliğe ‘Kolpaçino Sabri abi’ baskını!

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kumar baskınında 60 kişiye toplam 288 bin 300 lira ceza kesilirken, duvarlardaki "Kolpaçino" filmine atıfta bulunulan panoların asılı olması dikkat çekti.

ORMANA KAÇTILAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinin kumarhaneye dönüştürüldüğü ihbarı üzerine baskın yaptı. Baskın sırasında bazı kişiler kumarhaneyi terk ederek ormanlık alanda kaçmaya çalıştı. Kumarhanede yapılan incelemede, çok sayıda pul, tombala kağıdı, rakamların çekildiği makina ve televizyonlar ele geçirildi.

Baskında yakalanan zanlılar, görüntü vermemek için masaların altına saklandı. Tombala oynarken suçüstü yakalanan 60 kişiye, maske takmamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kumar oynama suçundan 288 bin 300 lira para cezası kesilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

KADROLU SANATÇI!

Öte yandan, 'Kolpaçino' filminden bazı karelerin kumarhane duvarlarına asıldığı fark edildi. Filmde 'Sabri abi' rolündeki Aydemir Akbaş'ın resminin asıldığı duvardaki argo kelimeler de dikkat çekti. Jandarma ekiplerinin daha önce bir kumarhaneye düzenlediği operasyonda da, yine Aydemir Akbaş'ın filmindeki bir repliğinin kumarhane duvarına asılması dikkat çekmişti. Kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı tespit edilen O.A., İ.M. ve S.K. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, depo Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

FATİH ŞENDİL