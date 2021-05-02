İzmir Büyükşehir’den bir baba kazığı!

Toplam borcu 12 milyar liraya dayanan İzmir Büyükşehir Belediyesi heykel sayım ve koni dizim ihalesinin ardından yine çok konuşulacak bir icraata imza attı. Yeni Asır'ın manşetten duyurduğu bu iki ihale Türkiye gündemine taşınırken Büyükşehir, şimdi de Kordon başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde yol ve kaldırımı ayırmak için döşenen sapasağlam babaları yenileriyle değiştirdi. Değiştirilen babaların çok büyük bölümünün sağlam olması dikkat çekerken Kordon'dan geçen vatandaşlar çalışmayı şaşkınlık içinde izledi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Belediyenin korona virüs nedeniyle gidilen tam kapanmayı fırsat bilip yaptığı operasyon sosyal medyaya da düştü. Değişikliğe anlam veremeyen vatandaşlar, "Yine yandaşa çalışmışlar" yorumunda bulunarak çalışmanın birilerine kaynak aktarımı için yapıldığı tahminini dile getirdi.

Bir vatandaşın koni dizme ihalesini de hatırlatarak yaptığı "İyice arsızlaştılar, dur, durak dinlemiyorlar huni ihalesi, şimdi de bu" yorumu dikkat çekti.

KONİ DİZİMİ VE HEYKEL SAYIMI

"Başka bir Türkiye mümkün", "Başka bir İzmir mümkün" söylemini dilinden düşürmeyen Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Tunç Soyer geçtiğimiz günlerde de koni dizim ihalesi ve İzmir'deki heykelleri sayım ihalesi düzenlemişti. "İzmir ili heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmet alımı" başlığı altında çıkılan kentteki heykelleri sayım ihalesi, 11 Mayıs'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Karşıyaka ve Bayraklı ilçe sınırları içerisinde bulunan Altınyol ve Adanolu Caddesi ile belediye sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği yerlerde yola trafik emniyet konisi dizilmesi işi için çıkılan ihaleyi de 583 bin liralık teklifiyle bir firma kazandı. Bu ihale kapsamında dizilen koni uzunluğunun toplam 2 milyon 200 bin metreyi bulacağı kaydedildi.

ÇOK FAYDALI BİR YATIRIM!

İşte 'baba' değişikliği icraatına gelen yorumlardan bazıları:

● AYSEN TEKSEN: Rabbime şükürler olsun tüm şehirde babalarımız değişiyor. Eski hurda demirleri satıp su parasını da düşüreceğiz inşallah.

● CENAP TÜRKSAVAŞ: Yine yandaşa çalışmışlar.

● CAN ÇİRİŞOĞLU: Hangi yandaş yüzde kaçla...

● ERCÜMENT ŞAHİN: İyice arsızlaştılar, dur, durak dinlemiyorlar huni ihalesi, şimdi de bu.

● HAKAN DEMİRMEN: Çok faideli bir yatırım, huzur doldum!

● LEVENT EGELİ: Antin kuntin işler... Şu Levent Marina döner kavşağına battı çıktı yol yapsalar trafik rahatlayacak..... Ama umurları değil.....Başka bir tarım mümkün!

● SEVAL YESİLADA AKBAŞ: Nesi varmış eski babaların? Gayet iyi görünüyorlar...

● LALE ÖZBERK: Zaten mevcut olanı tekrar yapmanın mantığını hiç anlamadım .

● BÜLENT ARAS: Yüzbin kere yazıklar olsun! 2019 yılında Karşıyaka mitinginde iskelenin önüne altgeçip yapılacağını müjdeleyip trafik sıkışıklığına son vereceğim diyen, Basmane meydanına altgeçit yapacağını açıklayan Belediye Başkanı, gerçek görevini unuttu. Böyle şehir yönetilmez şimdi merakla yurtdışı kaynaklı kredi ödemelerinin geri dönüşünü bekliyorum... Bakalım o zaman ne yapacak?

ERHAN GÜLENÇ