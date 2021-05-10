İzmir’in flamingo kreşi

Flamingolar kış aylarında kur danslarına başlamış, Nisan ayının başında deltadaki üreme adasında kuluçkaya yatmıştı.
Geçmiş yıllardaki çalışmalara göre Gediz Deltası'nda yıllık ortalama 18-20 bin çift flamingo ürüyor. Bu senenin tam sayıları, flamingolar üreme adasını terk ettikten sonra yuvaların sayılması sonucunda belli olacak. Flamingolar, yaz aylarında bir kreş oluşturacak ve yavrulara toplu olarak bakacak.
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