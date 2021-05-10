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Haberler İzmir İzmir’in flamingo kreşi

’in flamingo kreşi

'in 'nda yuva kuran yaklaşık 20 bin flamingo çiftinin yavruları yumurtadan çıkmaya başladı. Gediz Deltası'nda üreyen flamingoların yavruları, önümüzdeki yaz aylarının sonunda uçmaya başlayacak. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 5 ila 10'nun Gediz Deltası'nda ürediği flamingoların ilk yavruları doğmaya başladı.

İzmir’in flamingo kreşi

10.5.2021

Flamingolar kış aylarında kur danslarına başlamış, Nisan ayının başında deltadaki üreme adasında kuluçkaya yatmıştı.
Geçmiş yıllardaki çalışmalara göre Gediz Deltası'nda yıllık ortalama 18-20 bin çift flamingo ürüyor. Bu senenin tam sayıları, flamingolar üreme adasını terk ettikten sonra yuvaların sayılması sonucunda belli olacak. Flamingolar, yaz aylarında bir kreş oluşturacak ve yavrulara toplu olarak bakacak.

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