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Haberler İzmir Doğruyol’a zincirleme sahtecilik suçlaması

Doğruyol’a zincirleme sahtecilik suçlaması

Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nın İzmir 1. No'lu Şube Başkanı'yken ayrılıp isimli başka bir sendika kuran tanınmış sendikacı ve 'de birlikte yöneticilik yaptığı arkadaşları , Hüseyin Kucur ve Sultan Karagöz'le ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Doğruyol’a zincirleme sahtecilik suçlaması

11.5.2021

Cumhuriyet Savcılığı, Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nın şikayeti üzerine 4 isim hakkında 8'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlayıp mahkemeye sevk etti.

SAHTE İMZALI
İDDİANAMEDE yer alan bilgilere göre 4 sanık, Demokratik Sağlık Sen Sendikası'nı olağanüstü kongreye götürmek için üyeler adına kendi attıkları imzalarla sahte dilekçeler düzenledi ve olağanüstü genel kurul talep eden bu dilekçeleri sendika merkezine gönderdi.
4 sanık böylece olağanüstü kongreye gidilebilmesi için üyelerin 5'te birinin imzası olması şartını yerine getirmeye çalıştı. Ancak sendika genel merkezi bu durumu fark etti ve şikayetçi oldu. Şüpheliler suçlamayı kabul etmezken çelişkili ifadeler verdi.

İNCELEME YAPILDI
YAPILAN incelemede şüphelilerin imza ve yazı örnekleri ile sendika üyelerinin dilekçelerindeki imza ve yazılar karşılaştırıldı. Bilirkişi 15 üyenin Demokratik Sağlık Sen Genel Merkezi'ne hitaben yazılmış gözüken olağan üstü genel kurul talepli dilekçe asıllarındaki imza ve yazıların ayrı ayrı şüpheliler eli mahsulü olduğunu tespit etti. Savcı da 4 şüphelinin farklı tarihlerde zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik suçunu işledikleri ayrıca sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu da işledikleri gerekçesiyle toplam 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Yeni Asır'a konuşan Doğruyol ise, bir suçlarının olmadığını söyledi. Sendikanın 41 üyesi noterden bu imzaların kendilerine ait olduğunu ve olağanüstü genel kurul istediklerini bildirdiğini kaydederek, "Ayrıca dilekçeleri sahte olduğu öne sürülen 15 arkadaşımız da savcılık kalemine giderek bu imzaların kendilerine ait olduğunu söyledi.
Bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok" dedi.

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