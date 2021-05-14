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Şehit Filistinliler için İzmir’de gıyabi cenaze namazı

Son dakika... İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için İzmir'de gıyabi cenaze namazları kılındı. Konuşmanın ardından vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla araç konvoyu düzenledi.