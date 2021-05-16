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'de körfeze saatlerce kirli su aktı!

’in ilçesinde tahliye borusundan gelen kirli su dakikalarca körfeze doğru akarken, çamur gibi suyun denize döküldüğü görüntüler tepki topladı. Başkanı de, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sürekli, “Körfezde yüzmekten zaten çoktan umudu kestik” ifadelerini kullanarak olaya tepki gösterdi.

İzmir'de körfeze saatlerce kirli su aktı!
İHA

16.05.2021, 17:49 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021, 17:51

Konak Pier civarında, tahliye borusundan gelen kirli su dakikalarca denize aktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, denize akan çamur gibi su denizin rengini değiştirdi.



Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla beraber çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Yaşanan olayla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.


Öte yandan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sürekli, "Körfezde yüzmekten zaten çoktan umudu kestik" ifadelerini kullanarak olaya tepki gösterdi.

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