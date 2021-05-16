İzmir'de körfeze saatlerce kirli su aktı!

Konak Pier civarında, tahliye borusundan gelen kirli su dakikalarca denize aktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, denize akan çamur gibi su denizin rengini değiştirdi.





Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla beraber çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Yaşanan olayla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.





Körfezde yüzmekten zaten çoktan umudu kestik !

İzmir'in merkezinde, CHP'li yerel idarenin burnunun dibinde; denize oluk oluk akıtılan bu pislik neyin nesi onu anlamaya çalışıyoruz! CHP'li Soyer, pembe rüyasından uyanıp yanıtlayabilir mi lütfen! pic.twitter.com/JpxGRUiScl — Kerem Ali Sürekli 🇹🇷 (@KSurekli) May 16, 2021

Öte yandan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sürekli, "Körfezde yüzmekten zaten çoktan umudu kestik" ifadelerini kullanarak olaya tepki gösterdi.